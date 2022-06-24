Geçtiğimiz haftalarda reklamlı paketlere yeşil ışık yakan Netflix, bu paketin kimleri hedeflediğini paylaştı. Netflix CEO'su Ted Sarandos, açıklamayı katıldığı bir reklam festivalinde gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz aylarda yıllar sonra ilk kez abone kaybına uğradığını açıklayan Netflix, bunun ardından bazı köklü değişikliklere imza atmaya başlamıştı. Birçok yapımı platformundan kaldıran, projelerini iptal eden ve şirket içi politikasını değiştiren şirket, bununla birlikte uzun süredir konuşulan bir özelliğini de resmen doğrulamıştı.

Netflix, yıllardır karşı çıktığı reklamlara resmen yeşil ışık yaktı. Bu kararla birlikte kamuoyunda bazı soru işaretleri oluşurken, Netflix’in eş CEO’su Ted Sarandos, bugün bu konuya yeniden değindi. Cannes Lions reklamcılık festivaline katılan Sarandos, yeni kararın özellikle kimler için alındığını paylaştı.

Netflix’in reklamlı abonelik paketi kimler için olacak?

Reklam kararı hakkında konuşan Sarandos, açıklamasını yaparken bir yandan da platformun 'pahalı' olduğunu itiraf etmiş oldu:

“Netflix benim için çok pahalı ve reklam olmasıını umursamıyorum’ diyen büyük bir müşteri bölümünü masadan kaldırmıştık. Bir reklam katmanı ekliyoruz; Bugün bildiğiniz gibi Netflix'te reklam göstermiyoruz. 'Daha düşük bir fiyat istiyorum ve reklamları izleyeceğim' diyen kişiler için bir reklam paketi ekliyoruz.”

Yani Netflix, yeni kararıyla birlikte tüm kullanıcılara reklam göstermeyecek. Bunun yerine daha ucuz bir Netflix paketi isteyenlere bir çözüm sunacak. Bu paket, kullanıcıların Netflix içeriklerini daha ucuza, ancak reklamlı bir şekilde izlemelerini sağlayan çözüm olacak. Tabii Netflix’in buradaki bir diğer amacı da abone sayısını yeniden artış trendine koymak olacak.

Yeni Netflix paketinin ne zaman kullanılacağı henüz bilinmiyor. Fakat Netflix’in bir reklam festivaline tarihinde ilk kez katılmış olması, şirketin reklam verenlerle çalışmaya başladığını gösteriyor. Netflix’in reklam konusunda Comcast, NBCUniversal ve Google gibi devlerle ortaklık kurabileceği belirtiliyor.