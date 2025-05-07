OpenAI ile iş birliği çerçevesinde Netflix'e eklenecek olan yeni yapay zekâ özelliği sayesinde aradığınız dizi ve filmleri bulmak çok daha kolay olacak.

Netflix, kullanıcıların içerik keşfini çok daha kişisel hâle getirmek ve arama deneyimlerini iyileştirmek için yeni bir özellik daha kullanıma sunuyor. Şirket bugünden itibaren iOS uygulamasında yapay zekâ destekli doğal dil arama özelliğini test etmeye başladı.

Gelecek olan yeniliği pratikte özetlemek gerekirse “hafif korkunç ama biraz da komik bir şey” gibi ifadeler kullanarak Netflix'in size dizi ve film önermesini sağlayabileceksiniz. Yani tıpkı bir yapay zekâyla sohbet eder gibi.

Tek yapmanız gereken istediğiniz şeyi söylemek

Netflix yöneticileri Eunice Kim ve Elizabeth Stone’un aktardığına göre OpenAI iş birliğiyle geliştirilen bu yeni arama sistemi, kullanıcıların sıradan anahtar kelimeler yerine gündelik konuşma diliyle içerik aramasına olanak tanıyacak. Özellik şu anda beta aşamasında ve yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test edilebiliyor.

Şirketin teknoloji şefi Elizabeth Stone, bu sistemin kullanıcılara özgürce ifade etme olanağı sunacağını belirtti. Örneğin çok daha spesifik içerik talebi olanlar da aradığını “müzikal ama dövüş sanatlı ve çok fazla drama olmasın” gibi karmaşık isteklerle bulabilecek.

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