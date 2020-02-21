Çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, bünyesine yeni bir Türk dizisini dâhil ediyor. Charles King tarafından yazılan 'Pera Palas’ta Gece Yarısı' kitabı, çekilecek olan yeni Türk dizisine ilham olacak. Pera Palas'ta Gece Yarısı kitabından uyarlanacak olan diziyi Emre Şahin yönetecek.

Netflix Türkiye'den resmi bir açıklama yapılmadı ancak platformun Pera Palas’ta Gece Yarısı adlı kitaptan uyarlanacak bir diziyle karşımıza çıkacağı öğrenildi. Charles King tarafından kaleme alınan Pera Palas’ta Gece Yarısı adlı kitabın türüyse tarihi kurgu.

Kitapta Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemi ve cumhuriyete geçiş süreci Pera Palas ekseninde anlatılıyor. Kadın hakları için büyük mücadele veren edebiyatçı Halide Edip Adıvar, yeni rejimin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyükada’da sürgün yaşayan Troçki, kitapta işlenen karakterlerden sadece bazıları.

Netflix tarafından çekilmiş diğer Türk dizileri hangileri?

Netflix’in Türkiye’deki ilk dizisi bilindiği üzere 'The Protector: Hakan Muhafız' olmuştu. İstanbul’u kötülerden korumaya çalışan muhafızın başına gelen maceraları anlatan dizinin başrol oyuncusu, Çağatay Ulusoy'du. Şu ana kadar 2 sezonu yayınlanan dizi, yeni sezon için Netflix’ten onay aldı. İzleyiciler tarafından güzel yorumlar alan Netflix, hemen ikinci dizinin çekimlerine başladı.

Hakan Muhafız’dan sonraki yeni dizi olan Atiye, Göbeklitepe’yi ve Atiye’nin farkında olmadığı gizli güçlerini anlatıyordu. Başrollerini Beren Saat’in ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı yerli dizinin ilk yayın tarihi 27 Aralık 2019 olmuştu. Bilim kurgu türündeki dizi, yerli ve yabancı izleyiciler tarafından çok beğenilmişti.

Netflix, ardından Rise Of Empires: Ottoman adında bir belgesel yayınlandı. Emre Şahin tarafından çekilen belgesel, uzunca bir süre konuşuldu. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesini anlatan belgesel, bazı izleyiciler tarafından 'tarihi yanlış aktardıkları' gerekçesiyle de eleştirdi.

Yakında çıkması planlanan dizilerden birisi olan 50m2, çekimlere başladığını kısa bir video ile duyurmuştu. Yayın tarihi henüz açıklamayan dizinin yönetmeni 50m2’nin çekimlerine devam ettiklerini duyurdu. Ayrıca Aşk 101 dizisinin de fragmanı yayınlanmasına rağmen yayın tarihi belli değil.