Netflix, ilişkisi sallantıya giren bir çiftin hikâyesini konu alacak yeni yapımı 'Yetişkinler İçin Aşk'ın ilk fragmanını bugün yayınladı. Danimarka yapımı olan film için yayın tarihi ise verilmedi.

Her geçen gün yeni bir orijinal yapımını kütüphanesine eklemeye devam eden Netflix, bugün entrikayla dolu yeni dram filmi ‘Yetişkinler İçin Aşk’tan ilk fragmanı paylaştı. Danimarka yapımı olan yeni film, ilişkisi bir olayın ardından sallantıya giren bir çiftin hikâyesini anlatacak..

Yetişkinler İçin Aşk, Netflix’e göre “içinde olmak istemeyeceğiniz bir aşk üçgenine karanlık ve çarpık ama yine de seksi bir yaklaşımı” konu alıyor. Daha önce Timothy’s Fable kısa filmi ile büyük beğeni toplayan Barbara Topsøe-Rothenborg’un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin fragmanı şu şekildeydi:

Yetişkinler İçin Aşk fragmanı:

*Fragman, yaş kısıtlaması nedeniyle açılamıyor olabilir. Buraya tıklayarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.

Yetişkinler İçin Aşk, oyuncu kadrosunda Irak doğumlu Dar Salim, Mikael Birkkjær, Lars Ranthe, Sonja Richter ve Morten Burian gibi isimlere yer veriyor. Netflix, filmin çıkış tarihini henüz paylaşmadı. Öte yandan filmin bu yıl içinde yayınlanacağı açıklandı.