Netflix'in heyecanla karşılanan Stranger Things dizisinin dördüncü sezonu, 28 günlük sürede büyük bir başarıya ulaşmayı başardı. Dizi, platformun en çok izlenen ikinci dizisi oldu.

Üç yıl sonra yeniden ekranlara dönen Netflix’in sevilen dizisi Stranger Things, çıkışıyla birlikte tüm dünyada büyük bir başarıya ulaştı. Diziyi çok daha yüksek bütçeli bir yapıma çeviren dördüncü sezon, bu başarısını verilerle de ortaya koymayı başardı.

Matt ve Ross Duffer kardeşlerin imzasını taşıyan dizinin son sezonun ilk kısmı, Netflix’in en çok izlenen ikinci dizisi haline dönüştü. Yedi bölümden oluşan ilk kısım, çıkışının üzerinden geçen 28 günlük sürenin ardından toplam 781 milyonu aşkın izlenme saatine ulaştı. Yeni sezonun ilk haftasındaki izlenme süresi ise 335 saat olarak ölçüldü.

Stranger Things’in geçemediği tek dizi Squid Game oldu:

Stranger Things’in dördüncü sezonunun izlenme saatinde geçemediği tek dizi ise geçtiğimiz yıl tüm dünyayı kasıp kavuran Squid Game oldu. Stranger Things dördüncü sezon toplam 781 milyon saat izlenirken, Squid Game’in izlenme saati ise ilk 28 gününde 1,65 milyar saat idi.

Stranger Things dördüncü sezon, tüm dünyada izleyenlerinden olumlu yorumlar toplamayı başardı. Her bölümü bir saatin üzerinde saate sahip olan dizi, dördüncü sezonun ikinci kısmıyla 1 Temmuz’da yeniden ekranlara dönecek. Dizinin final yapacağı ikinci kısmının da büyük ilgiyle karşılaşması bekleniyor.