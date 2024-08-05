Elon Musk, Neuralink'in ikinci insanlı deneyinin başladığını açıkladı. Şirket, bir kişinin daha beynine implantını yerleştirdi. Ancak şimdilik detaylar çok az.

Elon Musk’ın beyin bilgisayar arayüzü oluşturmayı amaçlayan şirketi Neuralink, bu yılın başlarında ilk insanlı deneyini gerçekleştirmiş ve Noland Arbaugh isimli felçli bir adamın beynine çip takmıştı. Başarılı olan deneyin ardından Arbaugh, düşünce gücüyle bilgisayarı kontrol edebilmişti. Hatta sosyal medya paylaşımı yapmaktan oyun oynamaya kadar birçok şeyi gerçekleştirdiğini bile görmüştük.

Neuralink yakın zamanda ikinci deneyi için onay almıştı. Deneyin ne zaman gerçekleştirileceği merak edilirken bugün beklenen haber geldi. Şirket, ikinci kez bir insanın beynine çip taktı.

Musk'a göre ikinci deney başarılı geçti

Lex Fridman’ın podcast programına katılan Musk, burada yaptığı açıklamada Neuralink’in ikinci deneyine başladığını ve ikinci kez bir kişinin beynine çip takıldığını duyurdu. Milyarder girişimci, operasyonun başarılı gittiğini ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti. Açıklamaya göre ikinci hastanın beynindeki 1024 elektrottan 400’ü çalışır durumda.

İkinci insanlı deney hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Şirket, operasyonun ne zaman gerçekleştiğini ve deneyin kim üzerinde yapıldığını henüz paylaşmadı. Mayısta başvuruların alındığını belirtelim. Muhtemelen temmuz gibi operasyon gerçekleşti. Daha fazla detay geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Bu hastanın Arbaugh gibi düşünce gücüyle bilgisayar kontrolü yapıp yapmayacağını zaman gösterecek.

Neuralink, birkaç hafta önce bir canlı yayın gerçekleştirmişti. Bu yayında ikinci deneyde ilkinde yaşanan sorunların engellenmesinin amaçlandığı ifade ediliyordu. Bahsedilen sorun, implantın ipliklerinin geri çekilmesi ve en başta istenildiği gibi çalışmamasıydı. Şirket, bu sorunu azaltarak beyidneki karbondioksit seviyelerini normal tutmaya çalışacaktı.

Detay geldiğinde bu sorunların çözülüp çözülmediğini göreceğiz. Eğer her şey yolunda giderse Neuralink’in amacı, 2024 içinde 2’den fazla insanın beynine implant yerleştirmek.