Nike, Türkiye'den İnternet Alışverişlerini Askıya Aldı

Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike, Türkiye'den yapılacak olan internet alışverişlerini yeni gümrük düzenlemesi nedeniyle askıya aldı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan düzenleme ile yurtdışı alışverişlerinde hem vergi oranları değiştirilmiş hem de hızlı kargo muafiyet bedeli 150 eurodan 30 eurya düşürülmüştü. Düzenleme en çok Temu alışverişleri açısından değerlendirilse de diğer firmalar da bu durumdan etkileniyor. Bu firmalardan biri de Nike.

Firmadan yapılan açıklama ile birlikte Nike'ın Türkiye'den hem mobil uygulama hem de internet sitesi üzerinden yapılan internet alışverişlerini askıya aldığı ifade edildi. Karara gerekçe olarak ise gümrük mevzuatındaki yeni düzenlemeler gösterildi.

İşte Nike'ın açıklaması

"Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye’deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz. Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye’den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız.

Neden sipariş veremiyorum?

Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişiklikler nedeniyle maalesef şu an için Nike.com ve Nike App üzerinden alışveriş yapılamamaktadır. Söz konusu değişikliğin tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelediğimiz bu süreçte yaşanan olumsuzluktan dolayı özür dileriz. Durumu takip etmeye ve Türkiye’deki tüketicilerimize en iyi şekilde hizmet sunmaya devam edeceğiz. Güncel bilgiler için daha sonra Yardım sayfamızı tekrar kontrol edebilirsiniz"

Nike'ın konuya ilişkin açıklaması bu şekilde oldu. Firmanın bu kararı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?