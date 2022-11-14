Dünyanın en büyük spor eşyası üreticisi Nike, metaverse hamleleri kapsamında .Swoosh isimli platformunu tanıttı. Bu platform, kullanıcıların sanal ayakkabılar gibi ürünler satın almasına olanak tanıyacak.

Geleceğin internetini şekillendirmesi beklenen metaverse’e olan yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Öyle ki bu konuda hamleler yalnızca teknoloji devlerinden değil, diğer sektörlerden de büyük şirketler katılıyor. Dünyanın en büyük spor aksesuarı markalarından biri olan Nike da bunlardan biriydi.

ABD merkezli dev şirket, geçtiğimiz aylarda NFT ve metaverse işine girdiğini resmen duyurmuştu. Sanal mağazalarda sanal ürünler satmayı planlayan marka, NFT ayakkabılar üretmesiyle bilinen RFKT Studios’u satın alarak bu konudaki ilk adımı atmıştı. Nike, şimdi ise metaverse konusundaki hamlelerini genişleterek bir sanal mağaza ve satış platformu açtığını duyurdu.

Nike, sanal ayakkabı alabileceğiniz platform kurdu

Alanında lider konumda bulunan şirket, yeni platforma .Swoosh ismi verildiğini aktardı. Açıklamalara göre bu platformda sanal ayakkabılar gibi Nike’ın ürünleri bulunacak. Dev marka, bu hamlesiyle kullanıcıların tasarımcılarla işbirlikleri yapabileceğini, özel etkinliklere erişebileceğini ve satışlardan kazanç sağlayabileceğini belirtirken güçlü bir Web3 topluluğu yaratmayı amaçladığını da ekliyor.

Buna ek olarak yeni platformda Nike sanal ürünlerinin satılabileceği de belirtiliyor. Şirket bu konudaki departmanı olan Virtual Studios’un başındaki isim Ron Faris de konuya ilişkin şu ifadeleri kullanıyor: “Platform, topluluğumuzun geleceği bizimle birlikte oluşturmasını sağlayacak. Burada Nike’ın sanal ürünlerini toplayabilir veya satabilirsiniz. Ayrıca yarattığınız sanal ürünlerle gerçek hayattaki etkinliklere katılabilirsiniz.” Buna ek olarak Faris, ileride platformda yarışmalar düzenlenleneceği, kazananların da tasarımcılarla birlikte ürünler oluşturabileceğini belirtiyor. Bu kişilerin ürünlerin satışından para kazanabileceği de ekleniyor.

Nike’ın sanal ürünleri yakında oyunlara gelebilir

RTFKT'in ürettiiği bir sanal ayakkabı

Buna ek olarak, satılan sanal ürünlerin RTFKT’nin avatarlarına giydirilebileceği de aktarılıyor. Faris, amaçlarının önümüzdeki zamanlarda sanal Nike ürünlerini video oyunları gibi yerlerde de giyilebilir yapmayı planlnadığını aktarıyor. Yani anlayacağınız, yakında tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sanal dünyadaki karakterlerimiz de bu tarz markaların ürünlerinden giyebilecek. Ayrıca, satışlara hemen başlanmayacağı, sürecin ağırdan alınacağı, çünkü insanların metaverse konusunda eğitilmesi gerektiği de şirket tarafından ifade ediliyor.

Nike, .Swoosh’u oluştururken geçtiğimiz yılın sonunda satın aldığı RFKT ile birlikte çalıştı. Bu çalışma da Nike’ın sevilen ürünlerinin sanal versiyonlarının oluşturulmasını sağladı. Açıklamalara göre platform şu an için beta aşamasında. Bu da tamamen kullanıma açılmadığı, seçili kullanıcılar için önümüzdeki günlerde erişilebilir olacağı anlamına geliyor.

Henüz herhangi bir şeyin satılmadığı platformda ilk koleksiyonun ocak ayında çıkacağını son olarak da ekleyelim. Şirkete göre kullanıcılar, Nike’tan normal bir ayakkabı alır gibi kredi kartıyla .Swoosh’tan alışveriş yapabilecek, bu satışlar da blok zinciri üzerinde güvence altına alınacak.