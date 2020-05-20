Ninja, Fortnite Oynamaya Neden Ara Verdiğini Açıkladı

Fortnite oynamaya uzun bir ara veren Ninja, battle royale oyununu oynamayı neden bıraktığına açıklık getirdi. Popüler yayıncı, genel olarak PC'de oyun kolu ile Fortnite oynayanlara sunulan nişan alma yardımından şikayet etti.

Yayıncı Tyler "Ninja" Blevins, popüler battle royale oyunu Fortnite ile özdeşleşmiş isimlerden biriydi. Ancak Ninja uzun süredir Fortnite oynamıyor ve yayınlarında farklı oyunlara yöneldi. Ninja, Mixer'de yaptığı son canlı yayınlardan birinde artık neden Fortnite yayını yapmadığını ve oyunu oynamaktan neden vazgeçtiğini açıkladı.

Ninja, League of Legends oynadığı yayında, "Gerçekten uzun zamandır Fortnite oynamıyorum. Kelimenin tam anlamıyla sadece bekliyorum. Oyun şu anda PC'de sağlıklı bir durumda değil. Bence Fortnite harika bir iş çıkarıyor, sadece PC'de kontrol cihazı için nişan alma yardımının (aim assist) dengelenmesini istiyorum." şeklinde konuştu.

Ninja, Fortnite'ın oyun kollarına sunduğu nişan alma yardımını adaletsiz buluyor

Ninja, Fortnite'ın oyun kumandaları için sunduğu nişan alma yardımının 240 Hz monitörlerde çok etkili olduğunu ve bu nedenle herkesin PC'de kontrol cihazı ile oynamaya yöneldiğini belirtti. Ninja, "240 Hz'den dolayı nişan alma işlevi çok daha iyi ve daha güçlü hale geldi. 240 Hz'deki nişan alma yardımı ciddi şekilde hatalı." şeklinde konuştu.

Ninja, Fortnite oynamaya ara verse de oyuna karşı hala tutkulu olduğu açıkça hissediliyor. Oyun kollarının 240 Hz'de sunduğu avantaj, profesyonel oyuncuların yanı sıra oyun topluluğunda da çok popüler bir konu. Bazıları bunun bir sorun olduğunu düşünmüyor, bazıları ise oyundan vazgeçmeye hazır görünüyor.

Fortnite'ın PC'de kontrol cihazları için sunduğu nişan alma yardımcısı, özellikle yakın mesafeli spreyler sırasında yüksek isabet sağlayarak klavye ve fare kullanan oyunculara kıyasla önemli bir avantaj sağlıyor. Epic Games, şimdilik bu konuda herhangi bir hamle yapacak gibi görünmüyor. Dolayısı ile Ninja'nın Fortnite'a dönüşü biraz daha zaman alabilir.