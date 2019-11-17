Nissan, 450 Bin Aracı Yangın İhtimali Nedeniyle Geri Çağırdı

Japon otomobil üreticisi Nissan, ABD'de yaklaşık 450.00 aracını geri çağırdı. Şirket, araçların sızma problemiyle oluşan bir durumun yangına yol açma riski nedeniyle geri çağırıyor.

Japon otomobil devi Nissan, eylül ayı sonunda 1 milyon 200 bin aracını geri çağırmasının üstüne şimdi de 450.000 aracı geri çağırıyor. Kyodonews’in yaptığı habere göre araçların geri çağrılma sebebi, fren hidroliğinin iç devre kartlarına sızarak yangına yol açması ihtimali.

Nissan’ın bu kez geri çağıracağı 450.000 aracın kapsadığı modeller ise 2015 - 2018 Murano ve 2016 - 2018 Maxima. Geri çağırma şu an yalnızca ABD’de gerçekleşiyor. Şirketin eylül ayındaki geri çağırmasını kapsayan modeller arasında Maxima ve Murano yine bulunuyordu.

Ancak eylül ayında gerçekleşen geri çağırma çok daha hafif bir problemden kaynaklanıyordu. Araçların kamerasında oluşan kronik bir sorun, manevralar sırasında ekran görüntüsünü tamamen siyaha çevirebiliyordu. Ayrıca Eylül ayındaki geri çağırma birçok modeli içeriyordu, dolayısıyla iki geri çağırma arasında bir ilişki bulunmuyor.

Son dönemlerde birçok büyük otomobil üreticisinin araçlarını geri çağırdığını duymaya başladık. Yine eylül ayında Amerikan otomotiv devi Chevrolet, geçen sene piyasaya sürdüğü Malibu modeli aracında kronik bir hata olduğunu tespit etmişti. Bunun üzerine yaklaşık 180.000 Chevrolet Malibu geri çağrılmıştı.

Chevrolet’in Malibu araçlarında yaşadığı problem, motor kontrol modülünde meydana geliyordu. Yazılım kaynaklı olan bu sorun motor kontrol modülündeki verileri bozarak araçtaki yakıt enjektörlerini devre dışı bırakıyordu. Bu nedenle aracın motoru çalışmıyor, çalışsa bile yolda giderken birden kapanabiliyordu.

Chevrolet’den de önce yakın zamanlı geri çağırmayı Volvo’dan duymuştuk. Şirket, V40, V60, V70, S80, XC60 ve XC90 modellerini geri çağırmıştı. Neden olarak ise araç motorlarının yanmasıyla sonuçlanabilen bir hata gösterilmişti. Ancak şirket, ortada hiçbir yangın raporu olmamasına rağmen emniyet için araçları geri çağırmıştı.