Nissan, Kanada'da çok konuşulacak bir işe imza atmaya hazırlanıyor. Bir sanatçı ile iş birliği yaparak GT-R için bir NFT koleksiyonu oluşturan şirket, bu NFT'yi açık artırma ile satacak. Açık artırmayı kazanan kişi, gerçek bir Nissan GT-R Nismo Special Edition'ın da sahibi olacak.

Otomotiv sektörünün önemli isimlerinden Nissan, Kanada'da çok konuşulacak bir karar aldı. Şirketin en ikonik modellerinden olan GT-R için alınan bu karar, son dönemlerde çokça konuşulan NFT çılgınlığının doğal bir sonucuymuş gibi görünüyor. Zira şirket, önümüzdeki aylarda Kanada'da satışa sunacağı GT-R Nismo Special Edition için özel bir NFT oluşturmuş durumda.

Nissan, Kanada'daki etkinlik için Alex McLeod isimli sanatçı ile iş birliği yaptı. Bu çalışma kapsamında Nissan GT-R için özel bir tasarım oluşturan McLeod, bu sayede ikonik aracı benzersiz bir hale getirdi. Nissan, bilindik NFT pazarlarından bir tanesi olan RubiX'e yüklediği görüntüleri, 5 Ekim'de açık artırmaya çıkararak satacak.

NFT alana, araba bedava

Alex McLeod'un oluşturduğu GT-R tasarımı, yukarıdaki fotoğraftan ibaret değil. Bununla birlikte birkaç fotoğraf ile bir de video oluşturan sanatçı, Nissan GT-R hayranlarını mest edecek gibi görünüyor. Ancak Nissan'ın Kanada'daki sürprizi bundan ibaret değil. Şirket, oluşturulan NFT'yi satın alan kişiye bir de Nissan GT-R Nismo Special Edition hediye edecek. Evet yanlış duymadınız. Açık artırmada en yüksek teklifi verip GT-R NFT'sinin sahibi olacak kişi, bir de gerçek Nissan GT-R sahibi olmuş olacak.

Nissan GT-R Nismo Special Edition'ın gerçeği, 279 bin 498 Kanada dolarına satılacak. Nissan, açık artırmaya çıkaracağı NFT içinse 280 bin Kanada doları istiyor. Açık artırma sonucunda toplanacak paradan kendi payını alacak olan Nissan, geriye kalan kısmı ise hayır kurumlarına bağışlayacak. NFT dünyasının en büyük olaylarından bir tanesi olarak karşımıza çıkacak GT-R satışı, sektörle ilgilenen herkesin bir numaralı gündem maddesi olacak gibi görünüyor.

Koleksiyonda yer alan video şöyle