Bir Hemşirenin Arabasına Bırakılan Nota Tepki Yağdı

İngiltere’de hemşire olarak görev yapan Sam Halms’in aracına komşusu tarafından bencil olduğu ve evde kalması gerektiği yönünde bir mesaj bırakıldı. Halms, bırakılan mesaja sosyal medya hesabından cevap verdi.

Koronavirüs salgınına karşı şu anda en önemli mücadeleyi sağlık çalışanları veriyor. Diğer ülkelerde olduğu gibi İngiltere’de de sağlık emekçileri salgına karşı mücadelenin en ön safında yer alıyorlar. Bazı sağlık çalışanları, hayati bir mücadele yer almakla beraber insanlara karşı da mücadele etmek zorunda kalıyorlar.

İngiltere’de koronavirüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarından Sam Halms’in aracına bırakılan not, insanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanı Sam Halms, komşusunun aracına bıraktığı notu sosyal medya hesabından paylaştı ve komşusuna cevap verdi.

Komşusunun, Halms'in arabasına bıraktığı notta, “Bencil kişinin dikkatine; Her gün aracınla seyahat etmeni izlemekteyim. Üniforma giymiyorsun ki bu da açıkça gösteriyor ki gereksiz seyahat ediyorsun. Problemin bir parçasısın. Evde kal ve ülkemiz ve NHS’yi koru. Seni ihbar ettim.” yazıyordu.

Hemşire, bırakılan mesaja sosyal medyadan cevap verdi

Halms ise yayınladığı cevapta, NHS için çalıştığını ve yıllardır ülkesini desteklemek için işe gittiğini söyledi. Komşusunun not bırakmak yerine kendisine sorsaydı NHS çalışanı olduğunu öğrenebileceğini söyleyen Halms, işe giderken üniforma giymek gibi bir zorunluluğunun olmadığını söyledi.

Koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarından olan Sam Halms’in sosyal medyada yayınladığı not, görenler tarafından tepkiyle karşılandı. Tepki gösteren kişiler, başkaları hakkında bilgi sahibi olmadan onlara böyle ithamlarda bulunulmaması gerektiğini, bir sağlık çalışanının moralinin bu şekilde bozulmaması gerektiğini belirttiler.