Nissan’ın Mayıs 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde Juke, Qashqai, Qashqai e-POWER ve X-Trail Mild Hybrid modelleri yer alıyor. Juke’ta kampanyalı başlangıç fiyatı 1.699.000 TL seviyesine inerken, Qashqai ve X-Trail tarafında nakit alım indirimi öne çıkıyor.

Nissan, Mayıs 2026 dönemi için geçerli olacak tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede markanın SUV ağırlıklı ürün gamı dikkat çekerken, farklı modellerde nakit alım indirimi ve ticari kredi avantajları bulunuyor.

Bu içerikte Nissan’ın Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı versiyon listelerini ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. Juke, Qashqai Mild Hybrid, Qashqai e-POWER ve X-Trail Mild Hybrid için güncel tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları aşağıdaki tablolarda yer alıyor.

Nissan fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı Juke 2.063.700 TL 1.699.000 TL Qashqai Mild Hybrid 2.688.200 TL 2.249.000 TL Qashqai Yeni e-POWER 3.466.700 TL 3.366.700 TL X-Trail Mild Hybrid 5.098.300 TL 4.998.300 TL

Juke fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 DIG-T 115PS Tekna, 6MT 2.063.700 TL 1.699.000 TL 1.0 DIG-T 115PS Tekna, DCT 2.182.400 TL 1.799.000 TL 1.0 DIG-T 115PS Platinum, DCT 2.300.500 TL 1.991.500 TL 1.0 DIG-T 115PS N-Design, DCT 2.445.300 TL 2.345.300 TL 1.0 DIG-T 115PS N-Sport, DCT 2.445.300 TL 2.345.300 TL 1.0 DIG-T 115PS Platinum Premium, DCT 2.675.700 TL 2.575.700 TL

Nissan Juke, kompakt SUV sınıfında yer alan ve tasarımıyla öne çıkan modellerden biri. Şehir içi kullanıma uygun boyutları, yüksek sürüş pozisyonu ve farklı donanım seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Mayıs ayında özellikle Tekna ve Platinum kampanyalı fiyatları dikkat çekiyor.

Juke opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Çift renk opsiyonu 12.000 TL 2026MY Platinum, Platinum Premium

Qashqai Mild Hybrid fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Designpack, Auto 2.688.200 TL 2.249.000 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Skypack, Auto 3.096.900 TL 2.620.600 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Skypack 4x4, Auto 3.296.000 TL 2.800.000 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Platinum, Auto 3.575.700 TL 3.575.700 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Platinum 4x4, Auto 3.715.600 TL 3.715.600 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Platinum Premium, Auto 3.719.500 TL 3.719.500 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Platinum Premium 4x4, Auto 3.834.000 TL 3.834.000 TL

Nissan Qashqai Mild Hybrid, markanın SUV ürün gamındaki en bilinen modellerinden biri olarak konumlanıyor. Farklı donanım seviyeleri ve 4x4 seçenekleriyle şehir içi kullanımın yanında aile odaklı beklentilere de yanıt veriyor. Mayıs listesinde Designpack kampanyalı fiyatı öne çıkıyor.

Qashqai Mild Hybrid opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Siyah tavan rengi çift renk opsiyonu 25.000 TL Qashqai Mild Hybrid

Qashqai Yeni e-POWER fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat e-POWER 190PS Designpack 3.466.700 TL 3.366.700 TL e-POWER 190PS Skypack 3.692.400 TL 3.592.400 TL e-POWER 190PS N-Design 3.816.600 TL 3.716.600 TL e-POWER 190PS Platinum 4.139.000 TL 4.039.000 TL e-POWER 190PS Platinum Premium 4.278.700 TL 4.178.700 TL

Qashqai Yeni e-POWER, Nissan’ın elektrik destekli sürüş karakteriyle öne çıkan SUV seçeneklerinden biri. Qashqai ailesi içinde daha farklı bir motor teknolojisi arayan kullanıcılara hitap eden model, Mayıs 2026 listesinde tüm versiyonlarda nakit alım indirimli fiyatla sunuluyor.

Qashqai Yeni e-POWER opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Siyah tavan rengi çift renk opsiyonu 25.000 TL Skypack, N-Design, Platinum, Platinum Premium

X-Trail Mild Hybrid fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Platinum, Auto 5.098.300 TL 4.998.300 TL 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Platinum Premium, Auto 5.615.600 TL 5.515.600 TL

Nissan X-Trail Mild Hybrid, markanın daha büyük SUV arayan kullanıcılara sunduğu modeller arasında yer alıyor. Geniş yapısı ve üst donanım seçenekleriyle aile kullanımı ve uzun yol odaklı beklentilere hitap eden X-Trail, Mayıs ayında kredi kampanyalı liste fiyatıyla dikkat çekiyor.

X-Trail Mild Hybrid opsiyon fiyatları - Mayıs 2026