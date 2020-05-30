Norveç’te 1.700 Yıllık Masa Oyunu Bulundu

Norveçli arkeologlar, ülkenin batısındaki bir erken dönem Demir Çağı mezarını kazdıklarında yaklaşık 1.700 yıllık bir masa oyunu ile karşılaştılar. Oyunun, eski Roma döneminde bir statü sembolü olduğu düşünülüyor.

Geçen ay, Norveçli arkeologlar ülkenin batısında yer alan ve Erken Dönem Demir Çağı'ndan kalma küçük bir höyükte kazı yaptılar. Anıtları ve mezar tepeleriyle Alversund'a bakan bu bilimsel mekân, Norveç tarihinde çok önemli bir rol oynamıştı. Ytre Fosse'deki sahanın bir ölü yakma bölgesi olduğu ortaya çıkmıştı.

Arkeologlar, çanak çömlek kalıntıları ve yanmış camlar arasında çalışırken bir sürprizler karşılaştı: Roma dönemi Demir Çağı'ndan kalma bir masa oyununun parçaları. Bergen Üniversitesi Müzesi'nden Morten Ramstad, bunun çok heyecan verici olduğunu söylerken bu tip keşiflerin daha önceden Norveç veya İskandinavya'da pek görülmediğine dikkat çekti. Ramstad, neredeyse tüm oyunu zarla birlikte ortaya çıkardıklarını kaydetti.

Oyun oynamak bir statü sembolüydü

Arkeologlar oyunun yanı sıra, güçlü bir insana ait olduğunu düşündükleri kemik kalıntıları da buldular. Yakınlardaki Alverstraumen, Kuzey ve Güney Norveç'i birbirine bağlayan bir boğaz olarak işlev görüyor. Buraya verilen 'Nordvegen' (Kuzey Yolu) ismi, aynı zamanda Norveç'in de ismini aldığı yer olarak biliniyor.

Buradaki kemik kalıntılarının yanında bulunan ve dikkatlice yerleştirildiği görülen çanak çömlek ve yanmış cam, gömülü kişinin yüksek bir statüye sahip olduğuna işaret ediyor. Ramstad, Norveç'teki kalıntıların Roma İmparatorluğu'yla olan temasa işaret ettiğini, bu oyunların Roma İmparatorluğu'nda eğlence için oynandığını söylüyor.

Ramstad'ın aktardığına göre eski Roma'da bu oyunları oynayanlar yerel aristokratlar ya da üst sınıftan insanlardı. Oyun, zamanınız ve paranız olduğunu ve stratejik olarak düşünme yeteneğine sahip olduğunuzu gösterirdi. Oyun, Milattan Sonra 300 yıllarına tekabül eden Roma Demir Çağı'ndan kalma ve bu tarihler için fazlasıyla ender görülen cinsten. 13 sağlam ve 5 kırık oyun taşının yanı sıra neredeyse hiç bozulmamış uzun bir zar bulunuyor. Zarın üzerinde nokta çemberi formunda rakam sembolleri (0, 3, 4 ve 5) yer alıyor.

Yeni keşif bir kez daha, Roma dönemi İskandinavya üst sınıflarının arasında, Roma oyunu Ludus latrunculorum (satrancı andırır) esinli oyunların popüler olduğunu gösterdi. Bu oyunların Viking Çağı'ndan kalma ünlü oyun Hnefatafl ile akrabalığının olabileceği de düşünülüyor.