Norveç'te Bir Evin Döşemesinin Altında Viking Mezarı Bulundu

Kuzey Norveç'te bir çiftin evinin altında önemli bir tarih yatıyormuş. Çiftin bulduğu Viking dönemine ait eserlerin bir mezara ait olduğu düşünülüyor. Evin 1914'te inşa edildiği ve yaklaşık 100 yıl boyunca aynı aileye ait olduğu belirtiliyor.

Norveçli bir çift, evlerinde tadilat yaparken ender rastlanır bir tarihsel keşfe imza attılar. Viking döneminden bazı eserler bulan çiftin keşfinin, hemen zeminlerinin altındaki bir Viking mezarına ait olduğu düşünülüyor. Arkeologlar şu anda alanda araştırmalarını sürdürürken mezarın önemli bir keşif olduğuna inanıyorlar.

Norveçli çift, bu keşfi kendi aile evlerindeki döşemelerden bazılarını kırarken yaptılar. Bahsi geçen ev Norveç'in kuzeyindeki Bodø yakınlarında yer alan Seivåg'da bulunuyor. Çift, tuhaf bir biçimde şekil verilmiş kayalarla karşılaştıkları sırada döşemeye izolasyon yapıyorlarmış. Doğal olarak buldukları şeyin ne olduğunu merak eden çift, ışıkta parlayan bir şeyler görmüşler. Ev, 1914 yılında inşa edilmiş ve döşemeler o tarihten bu yana hiç yerinden oynatılmamış. Yine ev, yüz yılı aşkın süredir aynı aileninmiş.

Demir Çağı'ndan kalma eserler

Keşifleri sırasında öncelikle bir oyuncak arabanın tekerini bulduğunu düşünen Norveçliler, sonrasında kazmaya devam ettikçe bu eserlerin tarihi olabileceğini anlamaya başlamışlar. Kazı devam ettikçe bir metal balta başı ve bazı diğer metalik nesneler bulundu. Evin sahiplerinden olan Mariann Kristiansen, bunları görünce ne bulduklarını fark ettiklerini kaydetti.

Yetkililere haber veren çifte, muhtemelen Norveç'in Demir Çağı'ndan kalma bir mezar buldukları söylendi. Bu dönemde Vikingler İskandinavya'yı, tüm dünyayı korkutan bir şekilde yönetiyorlardı. Arkeolog Martinus Hauglid'in bildirdiğine göre çiftin bulduğu balta M.S. 950 ila 1050 yılları arasında kalma. Mavi olduğu görülen cam boncukların da benzer bir dönemden kalma olduğu belirtiliyor.

Bulunan eserlerin bir Viking kurganına ait olduğu tahmin ediliyor. Bu tip kurganlarda mezarın etrafına taş ve kayalar dikiliyor. Bu gömme biçiminin Demir Çağı'nda hayli yaygın olduğu belirtiliyor. Evde bulunan eserler koruma ve araştırma için bir müzeye transfer edildi. Norveç yasalarına göre 1537 yılından öncesine ait tarihi eserler ya da faaliyetler derhal korumaya alınıyor.