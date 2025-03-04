nubia, oyun odaklı yeni telefonları Neo 3 ile Neo 3 GT'yi MWC 2025'te duyurdu. Telefonların oyun performansları, işlemcileri nedeniyle tartışma konusu oldu.

Çinli teknoloji devi ZTE bünyesinde çalışmalarını sürdüren nubia, MWC 2025 etkinlikleri kapsamında iki yeni akıllı telefon duyurdu. "nubia Neo 3" ve "nubia Neo 3 GT" olarak isimlendirilen bu akıllı telefonlar, tüketicilerin kafasını karıştıracak gibi görünüyor. Zira şirkete göre her iki telefon da oyun odaklı ancak işlemcilere baktığımız zaman yüksek performans görmemiz mümkün değil.

nubia Neo 3, 6.8 inç büyüklüğünde 120 Hz'lik bir LCD ekranla donatıldı. Neo versiyonda ise aynı ekranı, OLED panel ile görüyoruz. nubia Neo 3'te Unisoc T8300 işlemci, Neo 3 GT'de ise Unisoc T9100 işlemci görüyoruz. Neo 3 GT, işlemcinin soğutulması için özel bir buhar odası teknolojisine ev sahipliği yapıyor. nubia Neo 3'te ise bu tür bir teknoloji kullanılmadı.

Karşınızda nubia Neo 3 GT

nubia Neo 3, satıldığı pazara göre farklı batarya seçeneklerine sahip olacak. Bu bağlamda; 33W hızlı şarj destekli 5.200 veya 6.000 mAh kapasiteli bataryalar sunulacak. GT versiyonda ise 5.000 veya 6.000 mAh kapasiteli bataryalar bulunacak.

*nubia Neo 3 GT arka kısımda böyle görünecek.

nubia, yeni telefonlarının tüm özelliklerini ve fiyatlarını şimdilik açıklamadı. Ancak bu telefonların uygun fiyatlı olacaklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.