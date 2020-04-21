Çinli teknoloji devi ZTE’nin alt markası olan Nubia, orta segmentte konumlandırdığı 5G’li yeni akıllı telefonu Nubia Play’i duyurdu. 144Hz yenileme hızına sahip 6.65 inç FHD+ AMOLED ekran ile gelen cihaz, gücünü Snapdragon 765G yonga setinden alıyor.

Çin’in en büyük teknoloji firmalarından ZTE’nin çatısı altında faaliyet gösteren Nubia, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni modelini nihayet gün yüzüne çıkardı. Nubia Play olarak adlandırılan cihaz, orta sınıf bir cihaz olmasına rağmen oldukça iddialı özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Nubia Play, 144Hz yenileme hızına ve 240Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip 6.65 inç FHD+ AMOLED ekran ile geliyor. Panelin üstündeki ince çerçevesinde 12 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera barındıran akıllı telefon, etkileyici bir görsellik sunan arka gövdesinde ise 48 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel ultra geniş sensör, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü olmak üzere dört farklı lense ev sahipliği yapıyor.

Nubia Play tasarımı

Gücünü, 5G SA / NSA çift mod desteği sunan Qualcomm’un Snapdragon 765G yonga setinden alan Nubia Play, sıcaklığı 16 dereceye kadar düşürebilen 61mm’lik büyük bir sıvı soğutma sistemi ile geliyor. Grafik işlemci birimi olarak Adreno 620’yi kullanan akıllı telefon, 6GB / 8GB RAM ve 128GB / 256GB dahili depolama alanı seçenekleri sunuyor.

171.7 x 78.5 x 9.1mm boyutlarında ve 210g ağırlığında olan Nubia Play, kutusundan 30W hızlı şarj desteğine sahip 5.100mAh büyüklüğünde bir batarya ile çıkıyor. Yazılım tarafında NubiaUI 8.0 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile donatılan cihaz, USB Type-C, Bluetooth 5.0 ve 5G SA / NSA / Çift 4G VoLTE gibi bağlantı özelliklerine sahip.

Nubia Play'de Sony IMX582 sensörlü 48MP arka kamera yer alıyor

Bugünlerde pek çok akıllı telefonda gördüğümüz gibi, ekrana gömülü parmak izi teknolojisini benimseyen Nubia Play, daha iyi oyun deneyimi için çift dokunuşlu tetik tuşları ile geliyor. Siyah, Mavi ve Beyaz olmak üzere üç farklı renk opsiyonu sunan akıllı telefon, giderek kızışan orta segmentin en iddialı modellerinden biri olmaya aday.

Nubia Play fiyatı

5G teknolojisini destekleyen Nubia Play, üç farklı yapılandırma seçeneğinde geliyor. Cihazın 6G RAM / 128GB depolamalı varyantı 2.399 yuan (yaklaşık 339 dolar), 8GB RAM / 128GB depolamalı varyantı 2.699 yuan (yaklaşık 381 dolar) ve son olarak 8GB RAM / 256GB depolama varyantı ise 2.999 yuan (yaklaşık 424 dolar) fiyat etiketine sahip. Bugün itibarıyla Çin’de siparişe açılan Nubia Play, 24 Nisan’da raflardaki yerini alacak.

Nubia Play özellikleri