Nusret Gökçe Çalışanlarına 2 Milyon TL Tazminat Ödeyecek

Dünyaca ünlü restoran sahibi Nusret Gökçe'nin başı, çalışanlarının bahşişlerine el koyduğu ve gereksiz yere işten çıkardığı gerekçesiyle derde girdi. İngiliz mahkemesi, steakhouse sahibine 2 milyon liralık tazminat cezası kesti.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de açtığı yeni restoranıyla gündeme gelen Nusret Gökçe, yeni bir krizle karşı karşıya. Ünlü restoran zinciri sahibinin eski çalışanları, geçtiğimiz dönemde Gökçe'yi çalışanların bahşişlerine el koyduğu ve sebepsiz yere işten çıkardığı gerekçesiyle mahkemeye vermişti ve İngiliz Mahkemesi, çalışanları bu davada haklı buldu.

İngiliz Mahkemesi'nin kararına göre Nusret Gökçe, kendisini dava eden ve hakkını yediği öne sürülen çalışanlarına toplamda 2 milyon TL tazminat ödeyecek. Bu cezayla birlikte Nusret, çalışanlarına son 3 yılda iki defa tazminat ödemiş olacak.

Nusret daha önce de aynı sebepten dolayı ceza yemişti

Geçtiğimiz sene Nusret'te görevli garsonlar isyan etmiş, Nusret'in binlerce dolarlık bahşişe el koyduğunu ve daha önce de çalışanları sebepsiz yere tazminatsız bir şekilde kovdukları gerekçesiyle dava açmıştı. İngiliz Mahkemesi, çalışanları haklı buldu ve Nusret'i 230 bin dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Daha önce de belirttiğimiz gibi bu ceza, Nusret'in ödeyeceği ilk tazminat değil. Yaklaşık 2-3 yıl önce yine eski çalışanları tarafından açılan mahkeme sonucunda Nusret, tam tamına 237 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Bu cezayla birlikte Nusret'in toplamda ödediği tazminat miktarı 437 bin dolar oldu.