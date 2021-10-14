Nusret Gökçe'nin Londra'daki restoran şubesi, ilginç bir iddia ile İngiltere'nin gündemine oturdu. İddialara göre Nusret, Google'daki olumsuz işletme yorumlarını kaldırtarak, restoranının olduğundan daha iyi bir yermiş gibi göstermeye çalıştı. Böyle düşünülmesinin nedeni ise Google'daki yorumlar ile Twitter'daki yorumlar arasındaki çelişki...

Geçtiğimiz günlerde yaptığı uzaya ilk restoranı açma açıklamasıyla gündem olan Nusret Gökçe, bu kez İngiltere'deki restoranıyla gündeme geldi. Bazı sosyal medya kullanıcılarının iddialarına göre Nusret, restoranının Google'daki yorumlarını kaldırıyor, mekanını olduğundan daha iyi bir yer gibi göstermeye çalışıyordu.

İngiltere'de gündem haline gelen mesele, yakın bir geçmişte paylaşılan bir faturanın Twitter'da viral olmasıyla patlak verdi. Nusret'in Londra'daki restoranına giden bir adam, yediklerinin karşılığında 1.812 sterlin ödemek durumunda kalmıştı. Bunun gerçekten pahalı olduğunu düşünen internet kullanıcısı, Twitter'da o yemeğe ait bir fatura paylaştı. Paylaşılan fatura, yemeğe ek olarak yüzde 15'lik servis ücreti uygulandığını gözler önüne sermişti.

İşte Nusret'in restoranındaki 1.812 sterlinlik fatura

Dailymail'de yer alan habere göre Twitter'daki paylaşım, sayısız etkileşim aldı. Kullanıcıların çok büyük bir bölümü, bu fiyatların akılalır bir yanı olmadığını ifade ediyordu. Ancak Google'daki veriler, hiç de böyle değildi. Zira Londra'daki şube ile ilgili yapılan yorumların neredeyse tamamı olumluydu. Mekan, Google'daki oylamaya göre 5 üzerinden 4,8 puan almıştı. Ayrıca restoranın Facebook'taki sayfası da sayısız olumlu yorumla doluydu.

Google'da yer alan restoranla ilgili bilgiler şöyle

İnternet kullanıcılarının farklı platformlarda birbirleriyle zıt bir durum görmeleri, kafaları karıştırdı. İddialara göre Nusret, Google'daki yorumlardan olumsuz olanların silinmesini sağlamıştı. Facebook'ta da benzer bir durum olmuştu. Ancak Twitter'a müdahale edilemediğinden, fiyatların gerçekten çok yüksek olduğu yorumlarının gizlenememesine yol açmıştı.

Nusret Gökçe'nin Google'daki yorumları kaldırtıp kaldırtmadığı bilinmiyor. Ancak Nusret'in dünya genelinde bir fenomen haline geldiğini ve en ünlü isimlerin Nusret'e ait restoranlarda yemek yediğini de unutmamak gerek. Yani fiyatlar, yalnızca yemeklerden ötürü değil, popülarite kaynaklı olarak da sıradan insanlar için oldukça yüksek...

Kullanıcıların Nusret'e ait restoranı eleştirdiği bazı paylaşımlar şöyle

Türkiye'ye uçup orijinal restoranda yemek yemek daha ucuz.

Birisi bana bifteğin nasıl 630 sterlin olduğunu açıklayabilir mi?

Çay bedavaymış. Şükürler olsun tanrım...

Eğer Red Bull'un fiyatını görünce canınız sıkıldıysa, bifteğin fiyatını görene kadar okumaya devam edin...

Bu fiyatlar kesinlikle Türk lirası üzerinden yazıldı. Ancak klavyede simgesini bulamadığı için sterlin olarak kaydettiler...