NVIDIA'nın yıllardır Windows bilgisayarlar için geliştirdiği ARM işlemcilerinin ertelendiği öne sürüldü. İddiaya göre yaşanan sorunlar, CPU'ların çok daha geç gelmesini sağlayacak.

2023’ün sonlarında ortaya çıkan haberlerde, NVIDIA’nın Windows tüketici bilgisayarları alanına giriş yapacağını işlemciler üreteceğini görmüştük. O zamanki bilgilerde, bu çiplerin 2025’te resmen piyasaya sürüleceği belirtilmişti. Ancak 2025’in yarısından fazlası geçti, NVIDIA’dan hâlâ bu tarz çipler hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Geçen ayki Computex’te de şimdilik N1 ve N1X kod adlarına sahip bu CPU’lar hakkında herhangi bir bilgi görmedik.

Tüm bunlar sanılanın aksine 2025’te gelmeyebileceklerinin sinyallerini verdi. Şimdi ise SemiAccurate tarafından yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre NVIDIA, ARM tabanlı olacak çiplerini 2026’nın sonlarına kadar erteledi.

Çiplerde büyük sorunlar yaşanması nedeniyle erteleme kararı alındı

SemiAccurate tarafından edinilen bilgilere göre NVIDIA, N1 Ve N1X CPU’larının geliştirilme sürecinde bir donanım sorunu ile karşı karşıya kaldı. Ancak şirketin, herhangi bir yeniden başlatma sürecine gerek kalmadan bir mikro kod veya güncelleme yoluyla bunu çözmeyi başardı. Çözülmesi de çipler için düşünülen tarihi 2026’nın başları olmasını sağladı.

Ancak sorunlar bununla kalmadı. İddiaya göre daha birkaç gün önce çiplerde yepyeni bir teknik problem baş gösterdi. Üstelik bu problemin “ciddi bir donanım sorunu” olduğu ve diğerinin aksine yeniden başlatma süreci gerektirdiği aktarıldı. Bu da çiplerin 2026 sonlarına kadar ertelenmesine neden oldu.

Tabii ki bunlar tamamen iddia. Herhangi bir doğrulama yok. O yüzden kesin konuşmamamız gerekiyor. Neler olacağını bekleyip göreceğiz ancak işlemcilerin bu yıl gelmeyecekleri neredeyse kesin gibi. Eğer iddia doğruysa 4 nm işlemciler için yeniden başlatma süreci 3 ila 6 ay arasında sürüyor. Bu da 2026 sonları ihtimalini daha da güçlendiriyor.