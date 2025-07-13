AMD'nin geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu AFMF özelliğine rakip olacak NVIDIA'nın yeni özelliği "Smooth Motion"ın RTX 4000 serisine geleceği ortaya çıktı.

NVIDIA, yeni yayınladığı 590.26 numaralı sürücü önizlemesinde "Smooth Motion" adlı özelliğin RTX 4000 serisine geleceği ortaya çıktı. Bu özellik oyunculara ciddi oranda FPS artışı vadediyor.

Smooth Motion, AMD’nin "Fluid Motion Frames" özelliğiyle neredeyse aynı mantıkta çalışıyor. Özellik, oyun karelerinin arasına ekstra kareler ekleyerek FPS’i yazılım yoluyla artırıyor. En güzel yanı da şu; özellik DLSS desteği olmayan oyunlarda bile çalışıyor. Yani eski ya da optimize edilmemiş oyunlarda da performans kazanımı mümkün.

Smooth Motion, RTX 4000 serisi için ne zaman gelecek?

Henüz bu özellik NVIDIA’nın resmî uygulamasında görünmüyor ama kullanıcılar NVIDIA Profile Inspector adındaki bir araçla Smooth Motion'ı şimdiden aktif edebiliyor. Özelliği deneyen bir oyuncu bu özellik sayesinde World of Warcraft'ta FPS’ini 82’den 164’e çıkarmayı başarmış durumda.

Elbette bu teknoloji hâlâ test aşamasında. Zaten kararlı sürüme gelmemesinin sebebi de bu ama NVIDIA dâhili testlere başladığına göre yakın gelecekte özelliğin tüm RTX 4000 serisi sahiplerine sunulduğunu görebiliriz.

Smooth Motion, AMD'nin AFMF özelliği gibi çalıştığından özellikle düşük FPS’li sahnelerde oldukça işinize yarayabilir ancak görsel kalitenin DLSS kadar etkili ve keskin olmasını beklemeyin. Yine de yüksek FPS isteyenler için oldukça önemli.