NVIDIA, ikincisini düzenlediği nKreatif tasarım yarışmasının kazanan ismini açıkladı.

NVIDIA’nın düzenli olarak dijital sanatçıları bir araya getirdiği ve büyük ödüllerin dağıttığı nKreatif yarışmasının ikinci perdesi sona erdi. Türkiye genelinden toplam 106 sanatçının katılım gösterdiği yarışmada 3D eserler boy gösterdi.

“Dream Space” temasıyla düzenlenen ve 3D eserlerin üretildiği yarışmanın kazananı bugün açıklandı. NVIDIA’dan GeForce RTX ekran kartlı ASUS ZenBook Pro Duo Studio Notebook kazanma şansı yakalayan katılımcı, Batuhan Köksal oldu. Yarışmanın finalistleri ise NVIDIA Creators kitiyle ödüllendirildi.

NVIDIA nKreatif yarışmasının finalistleri ve kazanan eseri:

3D tutkunlarını bir araya getiren NVIDIA Studio Creative Weekend’de gerçekleştirilen canlı yayında, yarışmaya katılan eserler her biri alanında yetkin jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Yarışmanın jüri üyeleri ise dijital sanat çalışmalarıyla, uluslararası çağdaş sanat organizatörlerinin ve küratörlerinin yakın markaja aldığı Murat Yıldırım (Muartive), Kreatif Görüntü Yönetmeni olarak editöryal, reklamcılık, sinema ve dergi gibi birçok alanda başarılara imza atan Koray Birand ve 2000’li yılların başından itibaren profesyonel olarak teknoloji odaklı içerikler üreten, kendi YouTube kanalında sektör analizleri, ürün incelemeleri, teknolojik gelişmeler ve de bu gelişmelerin sosyolojik bağlamıyla içerikler üreten Mesut Çevik oldu.

Yarışmada boy gösteren tüm eserler:

NVIDIA Studio Platformu nedir?

Türkiye ve dünyada sanata yeni değerler katan NVIDIA Studio Platformu, yaratıcı uygulamalarla çalışırken sanatçılara, yaratıcılara ve 3D geliştiricilere en iyi performansı ve güvenirliği sağlıyor. 3D, render alma, video düzenleme, hareketli grafik, fotoğrafçılık, grafik tasarım, mimari görselleştirme ve yayıncılık gibi yaratıcı alanlarda kullanıcılara yüksek performans sağlıyor. NVIDIA'nın sektör lideri GPU'ları ve Studio Sürücüleriyle yaratıcı uygulamalar, ilham verici bir performans ve yetenek düzeyiyle gelişiyor ve hız kazanıyor.