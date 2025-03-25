NVIDIA CEO'su Jensen Huang, insansı robot devriminin çok yakın olduğunu ve 5 yıldan daha kısa bir sürede bu robotların geniş çapta kullanılmaya başlayacağını düşünüyor.

Yapay zekâ alanındaki gelişmelerin ardından birçok teknoloji şirketinin insansı robotlara yönelmeye başladığını görmüştük. NVIDIA da bunlardan biriydi. Daha geçen hafta robotların insan gibi davranmasını sağlayan bir model tanıtmıştı.

Şimdi ise NVIDIA patronu Jensen Huang’dan insansı robotlara ilişkin açıklamalar geldi. CEO, insansı robot devriminin düşündüğümüzden çok daha yakın olduğunu ifade etti.

5 yıldan kısa bir sürede geniş çapta kullanılmaya başlayacaklar

Huang’ın açıklamalarına göre 5 yıldan daha kısa bir sürede insansı robotların üretim tesislerinde geniş çapta kullanılmaya başladığını göreceğiz. Ünlü CEO’ya göre bu, birkaç yıl içinde robot devrimin yaşanacağı anlamına geliyor.

Kullanım alanlarının spesifik olmasından dolayı ilk olarak fabrikalarda görmeye başlayacağımızı söylese de daha sonrasında normal kullanıcılara da erişilebilir olacağını sözlerine eklemiş.

Bu aslında pek şaşırtıcı değil. Yapay zekânın birkaç senede ne kadar değiştiğini hepimiz biliyoruz. Artık neredeyse herkes bu tarz modellerden yararlanıyor. Eğer şirketler başarılı olabilirse bunun insansı robotlarda da olduğunu görmemiz olası. 2030 gelmeden bilim kurgu filmlerini aratmayan robotlarla dolu bir dünya görmek pek şaşırtıcı olmaz.