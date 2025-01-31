NVIDIA, bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar ekleneceğini açıkladı. Bu sefer seçilen oyunlar, platformun 5. yılı olması nedeniyle dünyaca ünlü yapımlardan oluşuyor.

NVIDIA'nın Türkiye'de de kullanılabilen bulut oyun platformu GeForce NOW, aramıza katılalı tam 5 yıl oldu. Şirket de bu önemli kilometre taşını kutlamak için oyuncuları sevindirecek bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada NVIDIA GeForce NOW'un 5. yılı şerefine platforma yepyeni oyunlar ekleneceği belirtildi. NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar, dünya çapında isim yapmış olmaları nedeniyle dikkat çekici.

İşte NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar

Space Engineers 2 (Steam, 27 Ocak)

Eternal Strands (Steam, 28 Ocak)

Orcs Must Die! Deathtrap (Steam, 28 Ocak)

Sniper Elite: Resistance (Steam ve Xbox, 30 Ocak)

Heart of the Machine (Steam, 31 Ocak)

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Steam, 31 Ocak)

Dead Island 2 (Xbox)

Pax Dei (Steam)

Sifu (Steam)

Kingdom Come Deliverance II (Steam, 4 Şubat)

Ambulance Life: A Paramedic Simulator (Steam, 6 Şubat)

SWORN (Steam, 6 Şubat)

Sid Meier’s Civilization VII (Steam ve Epic Games, 11 Şubat)

Legacy: Steel & Sorcery (Steam, 12 Şubat)

Tomb Raider IV-VI Remastered (Steam, 14 Şubat)

Avowed (Steam, Battle.net ve Xbox, 18 Şubat)

Lost Records: Bloom & Rage (Steam, 18 Şubat)

Abiotic Factor (Steam)

Alan Wake (Xbox ve Microsoft Store)

Ashes of the Singularity: Escalation (Xbox ve Microsoft Store)

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Xbox ve Microsoft Store)

HUMANITY (Steam)

Murky Divers (Steam)

Somerville (Xbox ve Microsoft Store)

Songs of Silence (Steam)

UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes (Steam)

Yukarıdaki listede de görebileceğiniz üzere Sid Meier’s Civilization VII, Dead Island 2 ve Kingdom Come: Deliverance II gibi dünyaca ünlü oyunlar, çok yakında NVIDIA GeForce NOW üzerinden erişilebilir olacak.