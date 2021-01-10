NVIDIA, GeForce resmi Twitter hesabından 9 saniyelik kısa bir tanıtım videosu paylaştı. Paylaşılan videoda, CES 2021 kapsamında gerçekleştirilecek olan RTX Game On etkinliğinde neler gösterileceği takipçilere sunuldu.

NVIDIA GeForce resmi Twitter hesabı, GeForce RTX Game On duyurusu için kısa bir video paylaştı. Yayınlanan bu 9 saniyelik videoda, NVIDIA'nın CES 2021'de yapacağı 4 yeni duyuru da yer aldı.

12 Ocak'ta Türkiye saati itibarıyla akşam 8'de YouTube ve Twitch üzerinden yayınlanacak olan NVIDIA etkinliğinde yapılacak olan bu 4 duyuru neyle ilgili olacak? Videoyu yavaş yavaş ilerlettiğimiz zaman sırasıyla bir dizüstü bilgisayar, Outsiders oyunundan bir görsel, GeForce RTX yazısı ve bir NVIDIA yongası görüyoruz. Tüm bunlar ne anlama geliyor?

NVIDIA'nın CES 2021'de yapacağı dört duyuru

İlk gördüğümüz dizüstü bilgisayar, NVIDIA GeForce RTX 30 Mobility GPU serisiyle ilgili bir duyuru olacağı anlamına geliyor. Aslında GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3070 ve GeForce RTX 3080'in daha önce ortaya çıktığını görmüştük ancak bu sefer resmi bir duyuru yapılacak.

GeForce RTX Mobility GPU'larıyla ilgili bir diğer önemli gelişme, bu GPU'ların artık hem Intel hem de AMD dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilecek olması. Daha önce Intel, NVIDIA'nın üst segment ekran kartlarından faydalanabiliyordu artık AMD de bundan faydalanabilecek.

Ekran kartından girdik ve o şekilde de devam edecek olursak; GeForce RTX yazısı, NVIDIA'nın yeni bir masaüstü RTX 30 serisi GPU duyurusuna hazırlandığını gösteriyor olabilir. Bu ekran kartının daha önce çeşitli bilgileri de ortaya çıkan 12 GB vRAM'e sahip RTX 3060 olabileceği düşünülüyor.

Ayrıca şirketin GeForce RTX 3070 ve GeForce RTX 3080'in daha yüksek VRAM'e sahip daha hızlı varyantlarını duyurabileceği de düşünülüyor. Bunlara ek olarak GeForce RTX 3080 Ti da etkinlik sırasında boy gösterebilir.

Videoda yer alan bir diğer şey, Bulletstorm ve Gears of War gibi oyunların geliştiriciliğini üstlenmiş olan People Can Fly stüdyosunun geliştirdiği Outsiders oyunundan bir görseldi. Bu sene içerisinde çıkış yapacak olan oyun, DLSS ve ışın izleme teknolojisinden faydalanacak olabilir. Ayrıca bu özelliklerin yer alacağı duyurusunun yapılacağı tek oyun Outsiders da olmayabilir.

Videoda gösterilen dört görselden bir tanesi de bir tür NVIDIA yongasıydı. Bunun, AMD'nin Smart Access Memory teknolojisine direkt bir rakip olabileceği ifade ediliyor. Wccftech'te yer alan habere göre görselde NVIDIA GPU'sunun CPU ile iletişime geçtiği görülüyor.

Tüm bunları çok daha detaylı olarak 12 Aralık günü gerçekleştirilecek olan NVIDIA RTX Game On etkinliğinde görmüş olacağız. Videoyu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.