NVIDIA CEO'su: RTX 3000 Serisinde Arz Değil Talep Sorunu Var

RTX 3000 serisi için arz-talep dengesinin 2020 yılı içinde kurulamayacağını ifade eden NVIDIA CEO'su, ortada bir arz değil talep sorunu olduğunu, insanların yeni ekran kartlarına beklenenden daha fazla ilgi gösterdiğini ifade etti.

Ekran kartları söz konusu olduğunda akla ilk gelen şirketlerden NVIDIA, Ampere mimarisine dayanan yeni nesil RTX 3000 ekran kartlarını geçtiğimiz ay satışa sunmuştu. Ya da en azından denemişti diyebiliriz. Zira hem RTX 3080 hem de RTX 3090, satışa sunulur sunulmaz tükendi ve milyonlarca oyuncu, yeni nesil ekran kartlarını satın alamadan ‘stoklar tükendi’ uyarısıyla karşılaştı.

NVIDIA, oyunseverlerin ve satıcıların RTX 3000 serisine olan yoğun ilgisine öylesine hazırlıksız yakalanmıştı ki şirket, talebi karşılayamadığı için özür dilemek zorunda kalmıştı. Daha da önemlisi, Tom’s Hardware’in haberine göre NVIDIA CEO’su Jensen Huang, yaşanan stok sorununun 2020 yılı bitene kadar devam edeceğini açıkladı.

"RTX 3080 ve 3090'a olan yoğun talep bir fenomen"

NVIDIA GPU Teknolojileri Konferansı’nda (GTC) konuşan Huang, “Yıl boyunca talebin, arzımızı geçeceğine inanıyorum.” ifadeleriyle stok sorunun devam edeceğini belirtirken, zaten yüksek olan talebin ABD’deki tatil sezonuyla birlikte daha da artacağını, bu nedenle çifte sorunla baş edeceklerini ifade etti.

“RTX 3080 ve 3090'da arz sorunu değil, talep sorunu var.” diyen Huang, “Perakendeciler, on yılı aşkın süredir buna benzer bir fenomen görmediklerini söyleyecekler. İnsanlar, satın almak için akıllarını kaybettikleri Windows 95 ve Pentium günlerine geri dönüyor. Yani bu, uzun zamandır görmediğimiz bir fenomen ve biz buna hazırlıklı değildik.” şeklinde konuştu.

Talebin bu denli fazla olacağını bilseler bile bu kadar hızlı bir arz gerçekleştiremeyeceklerini ifade eden Huang, verimliliğin harika olduğunu, satışa sunulan ürünlerin anında tükendiğini, ortada gerçek bir sorun olmadığını yalnızca gözlemlenmesi gereken bir fenomen olduğunu ifade etti. Evet arkadaşlar, birileri RTX 3000’leri peynir ekmek gibi alıyor...