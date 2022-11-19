NVIDIA, Eriyen RTX 4090 Kabloları İçin Kullanıcıları Suçladı

Son dönemde eriyen RTX 4090 kabloları nedeniyle kullanıcılardan tepki çeken NVIDIA, konuyla ilgili olarak yeni bir destek makalesi yayınladı. Bu makalede RTX 4090'ın eriyen kabloları ile ilgili raporlarda kabloların düzgün takılmadığının tespit edildiği aktarıldı ve kablonun nasıl takılması gerektiği gösterildi.

Her yıl yeni seri ekran kartlarının, işlemcilerin ve yeni bilgisayar bileşenlerinin piyasaya çıkması, zaman zaman üretim sürecinde bazı noktaların gözden kaçmasına neden olabiliyor. Bu durum bazen ufak bir güncelleme ile düzeltilebilirken, bazen daha zorlu süreçleri gerektiriyor. NVIDIA yeni duyurulan RTX 4090 ile birlikte ikinci grupta yer alan bir kablo yanması/erimesi sorunuyla mücadele ediyor.

NVIDIA cephesinden gelen yeni bir açıklama, eriyen kablolar konusunun daha uzun süre su kaldıracağını gösteriyor. Bir destek makalesi yayımlayan firma, üstü kapalı bir şekilde kullanıcıları kabloları doğru takamamakla suçladı.

İşte NVIDIA’nın paylaştığı açıklama

“Raporları aktif şekilde inceliyoruz. Küresel çapta 50 civarında vakanın farkındayız.

Bugüne kadarki bulgularımız, konnektörlerin grafik kartlarına tamamen takılmamış olmasının genel bir sorun olduğunu öne sürüyor. Bağlantının güvenli olduğundan emin olmak için kartı anakart üzerine yerleştirmeden önce güç bağlantısını grafik kartına sıkı ve eşit şekilde takıldığından emin olun.

Ekran kartına güç verilmeden önce bağlantının güvenli olduğundan emin olmanın ek yollarını araştırıyoruz.

NVIDIA ve iş ortaklarımız, kullanılan kablo veya karttan bağımsız olarak müşterilerimizi desteklemeye ve hızlandırılmış bir RMA süreci sağlamaya kararlıdır.”

Daha önce ne olmuştu?

NVIDIA’nın yeni ekran kartları RTX 4090’lar, piyasaya çıktıktan sonra kullanıcılar tarafından adeta topa tutulmuştu Zira ekran kartlarının güç kabloları, sıcaklık nedeniyle yanma ve erime gibi sorunlar yaşanmasına neden olabiliyordu. Konuyla ilgili olarak son olarak ABD’de bazı kullanıcılar, NVIDIA’ya dolandırıcılık davası açmıştı.