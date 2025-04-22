Çin, ABD'nin ihracat kısıtlamaları sonrası geliştirdiği 910C çipiyle yapay zekâ donanımında yerli çözüme yöneldi.

NVIDIA’dan yapay zekâ çipi alması yasaklanan Çin, yerli üretimle çözüm arayışına girdi. Huawei, Ascend 910C modeliyle bu boşluğu doldurmayı hedefliyor.

NVIDIA’nın H20 modelini satmak için artık ihracat lisansı gerekince, Çinli şirketler kendi çözümlerini geliştirmeye başladı. Huawei’nin yeni GPU’su 910C de bu sürecin bir ürünü. Aslında bu çip, iki adet 910B’yi tek pakette birleştirerek oluşturulmuş. Böylece hem işlem gücü hem de bellek kapasitesi önceki modele göre iki kat artmış durumda.

Huawei, 910C’nin sevkiyatına başladı

Huawei 910C, mimari olarak tamamen yeni bir teknoloji sunmasa da yapay zekâ uygulamaları için daha geniş destek sağlayan bazı geliştirmeler de içeriyor. Huawei ise çipin ilk sevkiyatlarını gerçekleştirdiğini belirtti ve önümüzdeki ay daha geniş çapta teslimatlara geçeceğini aktardı. Öte yandan Tayvanlı TSMC’nin bu sürece dolaylı yoldan dahil olduğu da yine kaynakların verdiği bilgiler arasında.

Çin, uzun süredir ABD'nin uyguladığı çip ihracat kısıtlamalarıyla karşı karşıya. NVIDIA'nın H100 modeli daha önce de Çin pazarına sunulmadan yasaklanmıştı. Yaşanan bu son gelişmeler ile birlikte ise Huawei ve diğer Çin merkezli GPU üreticilerine pazarda hareket alanı açıldı. Ascend 910C modelinin de Çinli yapay zekâ firmaları için önemli bir alternatif hâline gelmesi bekleniyor.