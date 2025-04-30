NVIDIA, Blender ve FLUX.1 entegrasyonu ile 3D sahneleri 2D yapay zekâ görsellerine dönüştürebilen yeni bir araç geliştirdi.

NVIDIA, yapay zekâyla görsel üretim sürecine farklı bir yaklaşım getiren yeni bir araç tanıttı. Yeni araç ile birlikte Blender’da hazırlanan 3 boyutlu sahneler 2 boyutlu görsellere dönüştürülebiliyor. Artık sadece metin yazarak değil, sahneyi kabaca 3D ortamda kurarak da görseller oluşturmak mümkün hâle geliyor.

NVIDIA’nın “3D destekli üretken yapay zekâ” aracı, aslında Blender ile FLUX.1 isimli görsel üretim aracı arasında köprü kuruyor. FLUX.1 ise Black Forest Lab tarafından geliştirilmiş bir yapay zekâ aracı.

3D taslakla görsel üretme dönemi

Geliştiriciler, Blender’da binalar, nesneler ve diğer sahne ögelerini yerleştirerek sahnenin temel taslağını oluşturuyor. Bu taslak daha sonra FLUX.1 tarafından referans alınıp görsel hâline getiriliyor. Yalnızca metinle yapılan üretimlere kıyasla bu yöntem sahnedeki nesnelerin konumu ve bakış açısı gibi detaylar üzerinde doğrudan kontrol sağladığı için daha isabetli sonuçlar sunuyor.

Sistem sadece sahnenin yerleşimini baz aldığı için nesnelerin detaylı bir şekilde modellenmesine ihtiyaç duymuyor. Aracı kullanmak isteyenlerin en az RTX 4080 ya da daha güçlü bir ekran kartına sahip bir bilgisayar kullanması gerekiyor. NVIDIA, bununla birlikte kullanıcıların adım adım takip edebileceği dökümantasyon, örnek dosyalar ve hazır bir çalışma ortamı da paylaştı.