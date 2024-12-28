Bir balık var ki balık olmaktan öte tam bir keskin nişancı. Doğanın mucizeleri arasında yer alan okçu balığı, avlanma teknikleriyle fizik kurallarına meydan okuyarak şaşırtıyor.

Suların bu küçük nişancısı, kendi boyutundan çok daha büyük bir yeteneğe sahip ve suyu kullanarak avına kusursuz bir isabetle nişan alıyor.

Peki bu yetenek nasıl işliyor ve okçu balığını diğer balıklardan ayıran özellikleri neler?

Gelin okçu balığını biraz yakından tanıyalım.

Sıcak ve tropikal suların sığ bölgelerinde yaşayan okçu balığı, genellikle Güneydoğu Asya ve Avustralya’da görülse de ona Tayland’ta Güney Çin’de ve Filipinler’de de rastlamak mümkün.

Acı veya tatlı sularda bulunan okçu balıkları, beslenme alışkanlıklarıyla genellikle sığ ve bulanık suları tercih ediyorlar. Ortalama 10-25 cm arasında değişen balığın göz alıcı desenleri ve zarif yüzgeçleri de görsel açıdan dikkat çekiyor.

En ilginç özelliği ise su altı nişancısı olması.

Avlanma sırasında âdeta suyu silah gibi kullanıyor. Havadan suya geçen ışığın kırılmasının fiziğini aşmayı öğrenen okçu balıkları, güçlü çene kasları ve su akışını kuvvetlice dışarı atmaya yardımcı solungaç kapaklarıyla da ağzını su tabancası gibi kullanıyor. 150 cm’ye kadar da doğru şekilde hedeflerini doğru şekilde vurabiliyorlar.

Nişan alma yetenekleri nasıl çalışıyor?

Suyu yüksek hızla fırlatmasını sağlayan özel ağız yapıları bulunuyor. Dilini damağına bastırarak bir tüp oluşturuyor ve buradan da güçlü şekilde su püskürtüyor.

Göz yapısı da bu kadar isabetli atışlarda önemli bir etmen. Gözleri oldukça keskin ve hem suyun altını hem de su yüzeyinin üstündeki dünyayı net şekilde görebiliyorlar.

Suyun kırılma indeksini otomatik olarak hesaba katıyorlar. Bunun için de avlarına yaklaşık 74 derecelik bir açıyla tükürüyorlar. 45 ila 110 derece arasından tükürseler de isabetli nişan aldıkları oluyor.

Okçu balıkları genellikle sürüler hâlinde yaşıyorlar.

Grup, genellikle 4 kişilik olsa da bu sayede aslında hem avlanmada hem de savunmada avantaj sağlıyor. İlginç bir şekilde, bu balıklar bazen avlarını düşürmek için "birlikte çalışma" stratejisi de sergiliyor. Sürünün üyeleri sırayla avlarını hedef alarak başarı şansını artırıyor.

Neler yiyorlar?

Avlanma sırasında genellikle su yüzeyinin hemen altında duruyorlar. Böcekleri, sinekleri, örümcekleri ve diğer küçük canlıları hedef alıyorlar. Bunun yanı sıra zaman zaman suyun altındaki küçük balıkları da beslenmelerine ekliyorlar.

Okçu balıkları hakkındaki diğer ilginç bilgiler:

Tek seferde 150 bine kadar yumurta üretebiliyorlar.

Dişi ve erkek okçu balığını birbirinden ayırmak neredeyse imkânsız.

Avlarını yakalamak için suyun dışına da zıplayabiliyorlar.

Okçu balıkları, II. Dünya Savaşı'nda Pasifik'te görev yapan denizaltı USS Archerfish'e verilen ismin ilham kaynağı.

Zeki hayvanlar listesinde yer alan okçu balıkları, sıradan bir balıktan gördüğünüz gibi oldukça uzaklar.

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