İstanbul Depremi İçin Kişi Başı Ayrılan Para Belli Oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun olası İstanbul depremine yönelik yapılan hazırlıklarla ilgili soru önergesine 2021 yılında bunun için 800 bin TL ayrıldığı yanıtını verdi. Açıklamada 81 ilde veri toplama çalışmalarının devam ettiği ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını amaçlayan çalışmaların başladığı belirtildi.

Türkiye’de depremin senelerce belirli aralıklarla yarattığı büyük tahribatlar, insanlar için deprem korkusunu da beraberinde getirdi. Yaşanan tahribatlar sonucunda; inşa edilen dayanıksız binalar sebebiyle hem müteahhitler, alınmayan önlemler sebebiyle hem yetkililer, dayanıksız binalara yerleştiği için ise hem vatandaş suçlandı. Suçlu bulunamadı fakat depremler ülkemizde on binlerce can kaybına yol açtı.

Geçtiğimiz sene gerçekleşen Elazığ ve İzmir depremlerinde, 1999'daki Marmara depreminin ardından kaynak oluşturmak için hayata geçirilen, bu nedenle deprem vergisi olarak bilinen Özel İletişim Vergisi'nin nerelerde kullanıldığı ve harcandığı gündeme gelmişti. Yetkililerin depreme ilişkin ne gibi önlemlerde bulunduğu merak edilirken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, uzun yıllardır uzmanların uyardığı olası İstanbul depremine karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aldığı tedbirleri sordu.

“2021 yılında 800 bin TL kaynak ayrıldı”

Tanrıkulu’nun İstanbul depremine yönelik verdiği soru yönergesindeki “İstanbul iline 2020 yılında bakanlığınız tarafından depreme karşı önlem almak için ayrılan kaynak miktarı nedir? 2021 yılında ne kadar kaynak ayrılmıştır?” sorusuna bakanlık, İstanbul’da Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından Deprem Performans Analizi için 2020 yılında 210 bin 794 lira kaynak ayrıldığı ve bu kaynağın harcandığı, 2021 yılında güçlendirme çalışmaları için 800 bin lira kaynak ayrıldığı yanıtını verdi. Ayrılan kaynak bütçesi İstanbul'da yaşan kişi sayısına bölündüğünde ise ortaya kişi başı 5 kuruş gibi trajikomik bir rakam çıkıyor.

81 ilde veri toplama çalışmalarının devam ettiği belirten bakanlık, kaynakların verimli kullanılmasını amaçlayan metot doğrultusunda tüm illerde çalışmaların başladığını açıklayarak, “Türkiye genelinde bugüne kadar toplam 3 bin 179 kamu binasında deprem dayanımlarının belirlenmesi ve gerektiğinde güçlendirme projelerinin hazırlaması çalışmaları bakanlığımız koordinasyonunda yapılmış olup, halen kurumlar tarafından talep edildiği taktirde bakanlığımızca bu çalışmalar yürütülmektedir” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de gerçekleşen büyük depremler