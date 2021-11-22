"Öldü" Diye Morga Kaldırılan Adamın Yaşadığı Ortaya Çıktı

Hindistan'da trafik kazası geçiren bir adam için ölüm raporu tutuldu. 6 saat morgda tutulan adam, otopsi ve ceset teslim işlemleri için çıkarıldığında yaşam belirtisi gösterdi. Hint yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hindistan'da viral olan olay için "mucize" yakıştırması yapılıyor...

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 45 yaşında olduğu öğrenilen Srikesh Kumar, geçirdiği bir trafik kazasında ağır yaralandı. Yeni Delhi'de hizmet veren bir özel hastaneye götürülen adam için yapacak hiçbir şey kalmadığı ifade edildi. Bunun üzerine ölüm raporu hazırlanan Kumar, morga kaldırıldı. Buraya kadar her şey normaldi.

Srikesh Kumar, geceyi morgda geçirdi. Ailesi, onun cesedini almak istediğinde ise akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kumar'ın bedeninde hareket olduğunu fark eden aile yakınları, adamın ölmemiş olabileceğini düşündüler. Bu düşüncenin gerçek olduğunun anlaşılması, Hindistan'ı karıştırdı. Yapılan müdahalelere rağmen nabız alınamadığı tespit edilen ve öldü kabul edilen adam, morgda geçirdiği 6 saatten sonra hayata dönmüştü.

Soruşturma başlatıldı

Hindistan'da infial yaratan olayla ilgili ilk açıklama, Doktor Shiv Singh tarafından yapıldı. Singh, acil müdahale ekiplerinin 45 yaşındaki adam için her şeyi yaptığını ancak müdahalenin yetersiz kaldığını söyledi. Çünkü başta nabız olmak üzere hiçbir yaşam belirtisi bulunamamıştı. Shiv Singh'e göre sağlık personelinin olayla ilgili herhangi bir hatası yoktu.

Pek çok kişi, 45 yaşındaki talihsiz adamın başına gelen olayı "mucize" olarak değerlendirdi. Ancak kolluk kuvvetleri, bu mucizenin ardında ne yattığını anlayabilmek için soruşturma başlattılar. Öldüğü kabul edilen adamsa yaşadığının anlaşılmasıyla tedavi altına alındı. Uyutulduğu öğrenilen adamın yaşayıp yaşamayacağı şimdilik belli değil...