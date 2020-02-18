Todd Hochberg'ün Çektiği Yürek Dağlayan Fotoğraflar

Ebeveynlerin başlarına gelebilecek en kötü şey, muhtemelen yeni doğan çocuklarını doğar doğmaz hayata gözlerini yummuş bir şekilde kucaklarına almaktır. Todd Hochberg adında bir fotoğrafçı da ebeveynlerin duygusal olduğu bu anların fotoğraflarını çekiyor. Gelin bu fotoğraflara yakından bakalım.

Todd Hochberg isimli bir fotoğrafçı, 1997 yılından bu yana hastanelere giderek yeni doğan çocuklarını kaybetmiş ailelerinin fotoğraflarını çekiyor. Hochberg, imkân bulduğu anlarda hem doğum sırasında hem de aileler yeni doğan çocuklarına elveda dediği sırada deklanşöre basıyor. Ebeveynler için bu fotoğraflar, belki de hayatlarının en kötü gününün bir kanıtı olurken aynı zamanda çocuklarını kucaklarına aldıkları en mutlu anları da temsil ediyor. Hastaneler, geçmiş yıllarda ölü doğan bebekleri ailelerinden direkt olarak uzaklaştırırken artık bebeklerin fotoğraf, ayak izi gibi hatıraları ailelerine veriliyor.

ABD’deki her 100 hamilelikten bir tanesi ölü doğumla sonuçlanıyor ki bu da ABD’de her yıl yaklaşık 24.000 bebeğin ölü doğduğu anlamına geliyor. Ülkemizdeyse bu oranlar 1.000 canlı doğum başına 9,3 ölü doğum olarak ortaya çıkıyor. Hochberg, 2000’li yılların başlarında çalıştığı kurumsal fotoğrafçılık işini bırakmış ve bu alana yönelmiş ancak bu fotoğraflar için ailelerden herhangi bir ücret almıyor. Hochberg’ü çalıştığı bazı hastaneler desteklerken ayrıca fotoğrafçını bir bağış sistemi bulunuyor. Hochberg; bunun, hayatının işi olduğunu ve kendisini başka bir iş yaparken düşünemediğini de dile getiriyor.

İşte Hochberg’ün çektiği fotoğraflardan bazıları

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