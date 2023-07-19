Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ölümlü Dünya filminin devamı olacak Ölümlü Dünya 2'den kısa bir tanıtım fragmanı paylaşıldı. Video, filmin 1 Aralık'ta sinemalara geleceğini gösterdi.

2018 yılında vizyona giren yerli komedi/aksiyon filmi Ölümlü Dünya, izleyenlerin büyük beğenisini toplamayı başarmıştı. Ali Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, nesilden nesile kiralık katil olan bir aileyi konu ediniyordu.

Geçtiğimiz yıl ise hayranları sevindirecek bir haber gelmiş ve filmin devamının geleceği açıklanmıştı. Bugün ise yeni film hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Kısa bir tanıtım fragmanı paylaşılırken vizyon tarihi de duyuruldu.

Ölümlü Dünya 2, 1 Aralık’ta vizyona girecek

TAFF Pictures, sosyal medya platformları üzerinden “Az Kaldı, geliyoruz” ifadelerini kullanarak kısa bir tanıtım fragmanı paylaştı. Yaklaşık 30 saniyelik video, Mermer ailesini tekrar bizlerle buluşturacak Ölümlü Dünya 2’nin 1 Aralık 2023’te sinemalara geleceğini duyurmuş oldu.

İlk filmde olduğu gibi bu filmde de yönetmen koltuğunda Ali Atay yer alıyor. Çekimleri haziran ayında başlayan ve geçtiğimiz haftalarda tamamlanan filmin senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Giray Altınok, Feyyaz Yiğit, Sarp Apak, Mehmet Özgür, İrem Sak gibi isimler bulunacak.