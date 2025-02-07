One UI 7.0’ın kararlı sürümünün çıkışı, son beta sürümünde tespit edilen bir hata nedeniyle en az bir hafta ertelendi.

Samsung, One UI 7.0’ın kararlı sürümünü kullanıcılara sunmaya hazırlanıyordu. Ancak son beta sürümünde tespit edilen bir hata, güncellemenin en az bir hafta ertelenmesine yol açtı. Şirket, sorunu gidermek için Galaxy S24 serisi için yeni bir beta güncellemesi yayımlayacak.

Samsung’un bu hafta One UI 7.0’ı resmi olarak yayımlaması bekleniyordu. Ancak yaşanan gecikme, Galaxy kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, şirket Galaxy S24 serisine dördüncü bir One UI 7 beta sürümü sunacak. Yeni sürüm üçüncü beta güncellemesinde ortaya çıkan ekran renk kalibrasyonu sorununu düzeltecek.

Galaxy S24’te sarı ekran problemi

Galaxy S24 serisi için yayımlanan üçüncü beta sürümünde, ekran renk kalibrasyonuyla ilgili bir hata tespit edildi. Bu hata ekranın olması gerekenden daha sarı görünmesine yol açtı. Samsung, sorunun giderildiğini ve ilgili düzeltmenin dördüncü beta sürümüne eklendiğini açıkladı. Yeni beta güncellemesinin kısa süre içinde mevcut beta kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

Samsung, dördüncü beta sürümünün ne zaman yayınlanacağına veya One UI 7.0’ın kararlı sürümünün kesin çıkış tarihine dair bir açıklama yapmadı. Ancak önceki güncelleme süreçlerine bakıldığında, son beta sürümünün yayınlanmasının ardından kararlı sürümün yaklaşık bir hafta içinde dağıtılması bekleniyor. Bu da, Galaxy S24 kullanıcılarının güncellemeyi alabilmesi için en az bir hafta daha beklemesi gerektiğini gösteriyor.