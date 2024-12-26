İddiaya göre Samsung, One UI 7 sürümünün betasını Galaxy S24 serisi dışında başka hiçbir telefona sunmayı planlamıyor.

Samsung, kullanıcılarının büyük merakla beklediği One UI 7 güncellemesini ocak ayında tanıtacağı Galaxy S25 serisiyle telefonlarında sunmaya başlayacaktı. Arayüzün yeni sürümünün beta versiyonu da birkaç haftadır S24 serilerinde sunuluyordu.

Şirketin beta sürümü ne zaman diğer telefonlarında sunacağı merak konusuydu. Bu konuda bekleyenlerin moralini bozabilecek bir iddia ortaya atıldı.

S24 dışında bir telefona sunulmayabilir

Sızıntılarıyla tanıdığımız X kullanıcısı FamilyTaes’in ortaya attığı iddiaya göre Samsung, Android 15 tabanlı yeni arayüzü One UI 7’yi sadece Galaxy S24 serisinde sunmayı planlıyor olabilir. Bu da başka hiçbir Samsung cihazın beta sürümü deneyimleyemeyeceği anlamına geliyor. S23, S22 ve S21 dahil.

Bunlar dışında One UI betalarının diğer tarihleri hakkında da bilgi verdi. 3’üncü betanın 30 Aralık ila 6 Ocak’ta geleceğini ifade etti. Sürümün geniş çapta çıkışından önce birkaç beta daha gelebileceğini vurguladı.

Samsung, bu sene One UI betalarıyla ilgili çok büyük bir değişikliğe gitmiş ve sürümü sadece geliştiricilere değil, herkese sunacağını açıklamıştı. Bu da kullanıcıları çok mutlu etmişti. Ancak bugünkü iddia doğruysa S24 sahibi olmayan kullanıcıların hevesinin kursağında kalacağını göreceğiz.

S25 serisinin 22 Ocak gibi tanıtılacağı iddia ediliyor. Eğer bu tarih doğru çıkarsa One UI 7’nin geniş çapta çıkışı da o zaman duyurulacak.