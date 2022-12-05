OnePlus 11'in Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Ocak ayında tanıtılması beklenen amiral gemisi Android telefon OnePlus 11'in basın görselleri sızdırıldı. Peki bu telefon nasıl görünecek ve hangi özelliklere sahip olacak?

Çinli teknoloji şirketi OnePlus, bir süredir yepyeni amiral gemisi telefonu 11 serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 2023'ün başında tanıtılması beklenen OnePlus 11 serisi, piyasaya sürüldüğünde en güçlü telefonlardan bir tanesi olacak. Gelen son haberler ise bu telefonun nasıl bir tasarıma sahip olabileceğini gözler önüne seriyor.

Akıllı telefon sektörünün önemli sızıntı kaynaklarından bir tanesi olan Steve Hemmerstoffer (namıdiğer OnLeaks), bu akıllı telefonların nasıl görüneceğini ortaya koyan görseller paylaştı. Görsellerin "resmi" yani basına servis edilecek görseller olduğunu söyleyen OnLeaks, böylelikle pek çok tüketicinin merakla beklediği modeli gün yüzüne çıkartmış oldu. Gelin hep birlikte hem OnePlus 11'in nasıl görüneceğine hem de bugüne dek ortaya çıkan teknik özelliklerine yakından bakalım.

Karşınızda OnePlus 11

Edinilen bilgilere göre OnePlus 11, 6.7 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüklü bir ekranla gelecek. AMOLED yapıdaki bu ekran, 120 Hz tazeleme oranı sunacak. Parmak izi okuyucu sensörünü de ekran altında taşıyacak telefon, 16 MP çözünürlük sunan bir ön kameraya sahip olacak.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, sağ tarafa yerleştirilmiş dairesel kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı kamera ve 32 MP telefoto kamera bulunacağı söyleniyor.

OnePlus 10 serisi ise şöyle görünüyordu:

OnePlus 11'in diğer teknik özellikleriyle ilgili de bilgi sahibiyiz. Bu akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacak. 16 GB'ye kadar RAM ile de desteklenecek. "UFS 4.0" depolama alanı teknolojisiyle desteklenecek telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryasının 100W hızlı şarj desteği sunacağı ifade ediliyor. Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1 arayüzü ile gelecek amiral gemisi telefon, tam 4 Android güncellemesi alacak.

OnePlus 11 muhtemel teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç AMOLED, QHD+, 120 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 16 GB'ye kadar Depolama Bilinmiyor Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 50 MP + 48 MP + 32 MP Batarya 5.000 mAh (100W) İşletim Sistemi Android 13 (OxygenOS 13.1)

OnePlus 11 serisinin fiyatıyla ile ilgili bilinen bir şey bulunmuyor...