OnePlus 7 Pro'nun Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Açıklığa kavuşan yeni bilgilere göre OnePlus'ın yeni amiral gemisi çok yakında lanse edilecek.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz yılın mayıs ayı içerisinde amiral gemisi serisinin en güncel akıllı telefonu OnePlus 6'yı tanıtmıştı. Gerek zarif tasarımıyla gerekse sahip olduğu yüksek teknik özellikleriyle kullanıcıların beğenisini toplayan OnePlus 6, aynı zamanda şirketin gelmiş geçmiş en pahalı akıllı telefonu olma unvanına da sahip olmuştu.

Akıllı telefonlara ait bilgiler daha duyurulmadan ortaya çıkarmasıyla tanına Twitter kullanıcısı Ishan Agarwal, OnePlus 6'nın mayıs ayında duyurulmasından ve geçtiğimiz ay içerisinde ortaya çıkan bilgilerden ötürü OnePlus 7'nin de mayıs ayında lanse edilmesini beklediğini ve bunu garanti edebileceğini söylüyor.

Twitter hesabından paylaşmış olduğu tweet'te kesin tarih de veren Agarwal, OnePlus'ın yeni amiral gemisi OnePlus 7'yi 14 Mayıs'ta global olarak duyuracağını ifade ediyor. Agarwel'in verdiği tarihe bugün itibarıyla tam 1 ay kalması, OnePlus hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırdı. Cihazın; OnePlus 7, OnePlus 7 Pro ve OnePlus 7 Pro 5G olmak üzere 3 çeşit modelle tanıtılacağı da gelen bilgiler arasında.