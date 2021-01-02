OnePlus'ın İlk Fitness Bandının Tasarımı Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji şirketi OnePlus'ın piyasaya sürmesi beklenen ilk fitness bandının tasarımı Stufflistings tarafından Twitter'da paylaşıldı. Bandın tasarımının Xiaomi'nin bandıyla hemen hemen aynı olduğu görüldü.

Çin merkezli teknoloji şirketi OnePlus, artık yalnızca bir akıllı telefon üreticisi olarak anılmıyor. 2013 yılında kurulan ve amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya süren şirket, bunun yanı sıra akıllı televizyonlar, kulaklıklar ve orta segment akıllı telefonlarını da dünya çapındaki kullanıcılara sundu.

OnePlus, genişletmeye başladığı ürün yelpazesine yeni ürünler eklemeye de devam edecek. Şirket, ilk akıllı saati OnePlus Watch'ı şu anlık ertelemiş olsa da bunun yanında bir de fitness bandıyla karşımıza çıkacak. OnePlus'ın ilk fitness bandının nasıl görüneceğiyse bugün ortaya çıktı.

OnePlus'ın ilk fitness bandı böyle gözükecek:

Twitter'da daha önce de farklı şirketlerin ürünlerini piyasaya çıkmadan önce paylaşan Stufflistings, bu kez OnePlus'ın fitness bandını paylaştı. Henüz resmi isminin ne olduğunu bilmediğimiz fitness bandı, en büyük rakibi olacak Xiaomi'nin fitness bandına göre pek de bir farklılık taşımıyor diyebiliriz.

Tabii bu sözümüzü yalnızca bandın görünüşüne dayanarak söyleyebiliyoruz. Zira şu anlık OnePlus'ın ilk fitness bandında bizlere hangi özellikleri sunacağını veya bandın nasıl bir donanıma sahip olacağını bilmiyoruz. Fitness bandının ne zaman çıkacağına dair farklı bir yerden bir iddia geldi.

Android Central tarafından paylaşılan haberde OnePlus'ın ilk fitness bandını 2021'in ilk çeyreğinde çıkaracağı bilgisi yer aldı. İlk olarak Hindistan'da piyasaya sürülmesi beklenen bandın ilerleyen haftalarda diğer ülkelere de geleceği belirtildi. Ayrıca bandın 40 dolarlık (yaklaşık 300 TL + vergiler) bir fiyat etiketine sahip olacağı da paylaşılan bilgiler arasındaydı.