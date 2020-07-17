OnePlus Nord’un Donanım Özellikleri Resmen Paylaşıldı

Son zamanlarda sıkça konuştuğumuz OnePlus’ın yeni telefonu Nord, şirket tarafından yapılan son paylaşıma göre ortalığı sallayacak. OnePlus ürün müdürü Shawn L., paylaştığı bir yazıda cihazın hangi özelliklere sahip olacağını açıkladı.

Akıllı telefon sektörüne yeni bir telefonuyla daha damga vurmak isteyen OnePlus, bunu son haftalarda sıkça duyduğumuz OnePlus Nord’la başaracak gibi duruyor. Şirket, bugüne kadar OnePlus Nord hakkında resmi ağızdan birçok şeyi paylaştı. Şirketin paylaştığı şeyler arasında cihazın özellikleri de yer alıyordu.

OnePlus, bundan yaklaşık 2 hafta önce OnePlus Nord için bir tanıtım fragmanı yayınlamıştı. Bu videoyla birlikte OnePlus Nord’un nasıl bir tasarıma sahip olacağına dair birkaç fikir edinmiştik. İki gün önce de OnePlus’ın kurucu ortağı Carl Pei, Marques Brownlee ile yaptığı röportajda OnePlus Nord’u göstermişti.

OnePlus Nord'un bazı özellikleri belli oldu:

OnePlus Nord’un donanım kısmına geldiğimizdeyse cihazın bize sunacağı yalnızca bir iki şeyi biliyorduk. Bunlardan ilki, Amazon’da yer alan bilgilere göre OnePlus Nord’un 5G bağlantı destekleyen Qualcomm Snapdragon 765G işlemciyle geleceğiydi. Ayrıca cihazın 12 GB RAM’e de sahip olacağı söylenmişti.

Bugün, yeni akıllı telefonun donanım kısmına dair birkaç ufak detaya daha ulaştık ve yukarıdaki detayların da teyitlerini aldık. OnePlus Nord’un ürün müdürü Shawn L., OnePlus’un forumunda paylaştığı bir yazıda cihazın ekranına dair heyecanlandırıcı bir detay paylaştı. Shawn L., OnePlus Nord’un ekranının 90 Hz tazeleme hızına sahip olacağını, ayrıca dokunmatik örnekleme hızının 180 Hz’i destekleyeceğini paylaştı.

Forum yazısında paylaşılan diğer bilgilerle birlikte OnePlus Nord’un Snapdragon 765G ile geleceği kesinleşmiş oldu. Bununla birlikte cihazın 12 GB RAM’e sahip olacağı iddiaları da Shawn L.’nin paylaşımıyla doğrulandı. Böylece OnePlus Nord’un gerçekten de sektörü sallayacağını öğrenmiş olduk.

OnePlus Nord hakkında geçtiğimiz günlerde yapılan bir diğer paylaşımda cihazın kamera özelliklerine yer verilmişti. Bu yazıya göre telefon, 48 MP’lik Sony IMX586 ana lense, 8 MP’lik geniş açılı kameraya, makro kameraya ve 5 MP’lik derinlik sensörüne sahip olacak. Cihazın ön tarafındaysa bizi 32 MP’lik ana kamera ve ultra geniş açılı bir kamera karşılayacak.