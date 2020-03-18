Ünlü akıllı telefon üreticisi OnePlus, logosunda değişikliğe gitme kararı verdi. Şirketin değişen logosu bugün OnePlus’un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında kullanılmaya başlandı.

OnePlus, akıllı telefon piyasasına gireli yalnızca 6 yıl olmasına rağmen hızlı bir yükseliş yakaladı. Şirket, premium özelliklere sahip akıllı telefonları uygun fiyata yüketicilerle buluşturarak kendini ispatlamayı başardı ve neredeyse tüm akıllı telefon kullanıcılarına logosunu ezberletmeyi başardı. Ancak o logo artık değişiyor.

OnePlus, altı yıldır kırmızı bir zemin üzerinde beyaz bir logo ve beyaz harflerle şirket isminin yazıldığı bir logo kullanıyordu. Şirketin CEO’su Pete Lau, pazartesi günü OnePlus Forum’da yaptığı bir açıklama ile şirketin logosunun değişeceğini açıklamış ve 18 Mart’ın beklenmesini istemişti.

Pete Lau’nun açıklamalarının ardından şirketin logosu bugün OnePlus’ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında değişmiş durumda. Şirketin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan yeni logonun renklerinin değiştiği görülüyor. Değişen logoda göze çarpan ilk değişim kırmızı fondan vazgeçilmiş olması.

Şirketin internet sitesinde kullanılan logoda kırmızı fon yerine artık beyaz bir fon kullanılıyor. Daha önce beyaz olan logo artık siyah oldu ve logoda yer alan OnePlus ibaresinin yeni bir yazı fontu ile siyah renklerle yazıldığı görülüyor. Göze çarpan bir diğer değişiklik ise logonun etrafında yer alan çerçevenin kalınlaşmış olması.

OnePlus’ın yeni logosu tek bir varyasyona sahip olmayacağa benziyor. Şirketin farklı sosyal medya hesaplarında farklı renklerde logo tasarımları kullanılıyor. OnePlus’ın Twitter hesabında kırmızı bir arka planda siyah tonlarda bir OnePlus logosu kullanılırken Weibo’daki OnePlus hesabında ise kırmızı fon üzerinde beyaz logo kullanılmaya devam ediliyor.

Weibo’daki OnePlus hesabından yeni logonun farklı görselleri de yayınlandı. Yayınlanan logo görsellerinde farklı renklerde kullanılan OnePlus logosu görülebiliyor. Şirket, logoyu farklı arka plan görselleri ve logo renkleri ile sunmuş durumda.