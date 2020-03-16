OnePlus, akıllı telefonlarındaki trendlerini markasında da gösteriyor. Şirket, bir yeniden markalaşma adımı atarak, kurulduğundan beri ilk kez logosunu değiştirmeye hazırlanıyor.

OnePlus'ın yeni telefonlarının lansman tarihlerini merakla beklerken, şirketin yeni logo için patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı. OnePlus, Kasım 2019'da Çin'in Shenzhen kentindeki Ulusal Ticari Marka Ofisi'nde yeni bir marka için başvuruda bulundu.

Akıllı telefon üreticisi, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabında gizemli bir açıklama yapmıştı ve yapılan açıklamanın OnePlus 8 serisinin lansman tarihine ilişkin bir duyuru olduğu düşünülüyordu. Ancak şimdi, şirketin yeni bir logo üzerinde çalıştığını öğrenmiş olduk.

Eski ve yeni logoyu kıyaslarsak, kırmızı renkli eski logonun "Never Settle" sloganıyla daha uyumlu ve canlı olduğu görülüyor. Yeni siyah renkli logo ise daha sade görünmesine rağmen, yazı tipi biraz sönük kalıyor. Elbette bu bakış açısı kişiden kişiye değişebilir. OnePlus'ın yeni logosunu 18 Mart'ta tanıtması bekleniyor.