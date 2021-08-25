Dünyanın en popüler yetişkin içerik platformlarından OnlyFans'ın CEO'su Tim Stokely, neden müstehcen paylaşımların yapılmasını yasaklamak zorunda kaldıklarını açıkladı.

İngiltere merkezli 18+ içerik platformu OnlyFans, geçtiğimiz günlerde radikal bir karar alarak ekim ayından itibaren platformda müstehcen paylaşımlara yer verilmeyeceğini açıklamıştı. Platformun doğasına aykırı olan bu karar büyük tepki gördü ve kullanıcılar, kararın arkasındaki sebebi merak etmeye başladı.

OnlyFans CEO'su Tim Stokely, Financial Times'a verdiği röportajda merak edilen soruları yanıtladı. Stokely, bankaların cinsel içeriklere yönelik tutumlarının son derece sıkı olduğunu, platformdaki ünlü insanlara para akışının sağlanabilmesi için böyle bir yasak getirme kararı aldıklarını açıkladı.

Bankalar, itibarlarını korumak adına ödeme yapmayı reddediyor

Bildiğiniz üzere yetişkin sitelerin Instagram'ı olarak nitelendirilen OnlyFans, platformdaki içerik üreticilerine her ay düzenli olarak büyük meblağlar ödüyor. Stokely'nin yaptığı açıklamalara göre OnlyFans, her ay bir milyondan fazla içerik sahibine 300 milyon doların üzerinde ödeme yapıyor. Ancak ünlü CEO, bankaların gün geçtikçe bu ödemelerin önüne geçmeye çalıştığını ve para akışının neredeyse durmasına yol açtığını belirtiyor.

Stokely'nin yapmış olduğu açıklamaya göre, kendi itibarlarını korumak için cinsel içerikli paylaşım yapmayı reddeden bankaların arasında Bank of New York Mellon, Metro Bank ve JPMorgan Chase bulunuyor. Müstehcen içerik yasağından bankaları sorumlu tutan Stokely, özellikle JPMorgan Chase'in bu tarz içeriklerden para kazanan insanların hesaplarını kapatma konusunda son derece agresif davrandığını belirtti. Stokely, aynı zamanda bankalarının bu tutumunun değişmesiyle birlikte platformda tekrar müstehcen görüntülere yer verilmeye başlanacağının da altını çizdi.