OnlyFans, 18+ İçeriklerin Tamamını Kaldıracağını Açıkladı

Bir süredir ödeme sağlayıcılarının baskısı altında olduğu bilinen OnlyFans, platformdaki içeriklerle ilgili radikal bir karar aldığını duyurdu. Platform, ekim ayı itibarıyla cinsellikle ilgili içeriklerin paylaşılmasına ve satılmasına izin vermeyecek. Ancak çıplaklık içeren görüntüler, bu kararın dışında tutulacak.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, dünyanın en popüler yetişkin içerik platformu OnlyFans'ın yeni bir karar aldığından ve bu karar kapsamında da OFTV isimli yeni platformu kullanıma sunduğundan bahsetmiştik. Kullanıcılar, daha bu haberin etkisini üzerlerinden atamamışken yeni bir gelişme yaşandı. Platform, kullanıcılara sunduğu içeriklerle ilgili çok konuşulacak yeni bir karar aldı.

Platformdaki içerik üreticilerinin kendilerine ait müstehcen görüntüleri satabildikleri bir platform olan OnlyFans, artık doğrudan cinsellik odaklı paylaşımlar yapılmasına izin vermeyecek. İçerik üreticileri, çıplaklık içeren paylaşımlar yapmaya ve bunları satmaya devam edebilecek olsalar da doğrudan cinsellikle ilgili içerikler, platformdan kaldırılacak. Haliyle bu içeriklerin satışı da engellenmiş olacak.

Karar, ödeme aracılarının baskısından sonra geldi:

OnlyFans'taki içeriklerin satılabilmesi için aracılık yapan ödeme sağlayıcıları, bir süredir platformu tehdit ediyorlardı. Bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunan platform yöneticileri, giderek artan hizmet vermeme tehditlerine daha fazla dayanamadıklarını ve böyle bir karar almak zorunda kaldıklarını ifade ettiler.

OnlyFans yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu kararın ekim ayı itibarıyla uygulamaya konacağı ifade edildi. Yani kullanıcılar ve içerik üreticiler, OnlyFans'ı birkaç ay daha eskisi gibi kullanabilecekler. Ancak ekim ayının gelmesiyle platformdaki cinsel içeriklerin tümü kaldırılmış olacak.