OnlyFans, sosyal medyada insanları ikiye bölmeye devam ediyor zira yine gelirini açıklayan bir OnlyFans içerik üreticisi ile karşı karşıyayız. OnlyFans gelirini açıklayıp sosyal medyanın gündemine oturan influencer’ın geliri dolarla bile yüksekken Türk Lirasına çevirince boğaz düğümlüyor.

OnlyFans yine bildiğimiz gibi. Geçtiğimiz aylarda sizlere gelirini açıklayan Türk bir OnlyFans içerik üreticisinin haberini girmiştik. Sosyal medyada bir hayli gündem olan Neslihan Güneş’in OnlyFans’den elde ettiği gelir 7.298 dolar idi ve günlerce konuşulmuştu.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız haber de gelirini açıklayan bir OnlyFans içerik üreticisi ile alakalı. Ama şimdiden uyaralım, bu OnlyFans içerik üreticisinin gelirini görünce ‘böğrüme öküz oturdu’ deyimini tam anlamıyla yaşayabilirsiniz.

9 aylık OnlyFans geliri 18.024.150 dolar, yani 302.908.491 TL

Corinna Kopf isimli OnlyFans içerik üreticisi, aslında Facebook Gaming ile olan sözleşmesi Mart 2022'de sona erdikten sonra kısa süre önce Twitch'e geçen popüler bir yayıncıdır. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bu onun tek gelir kaynağı değil.

Popüler YouTuber David Dobrik ve kazançlı Instagram hesabının üstünde "Vlog Squad" ile arkadaş olan Corinna Kopf’un OnlyFans gelirini de zaten David Dobrik açıkladı. Yukarıda görebileceğiniz videoda kendisinin 9 aylık gelirinin toplamı tam 18.024.150 dolar. Aylık kazancı ise yaklaşık 1 milyon dolar, yani 16 milyon TL.

Bu miktarı bir de Türk Lirasına çevirince insanın yaşama sevinci gerçekten azalıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.