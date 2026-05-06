Opel, sevilen modeli Corsa'nın performans odaklı yeni versiyonu GSE'yi duyurdu. Araç, şimdiye kadarki en güçlü Corsa olmayı başarıyor.

Türkiye’de de en popüler otomobil markalarından biri olan Opel, yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son yıllarda içten yanmalı motora sahip güçlü hatchback’lerin sayısı bir hayli azalmıştı. Bunun yerine de markalar elektrikli versiyonlara yöneliyordu. Şimdi ise Opel’den sevilen modeli Corsa tarafında böyle bir hamle geldi.

Elektrikli otomobillerini artırmaya çalışan Opel, yeni Corsa GSE modelini resmen duyurdu. Tamamen elektrikli olan araç, şimdiye kadarki en güçlü Corsa olarak nitelendiriliyor. Hem dış hem de içinde dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Karşınızda yeni Opel Corsa GSE

Corsa modelinin performans odaklı versiyonu olarak gelen yeni Corsa GSE, dış tarafında modelin tanınan şık hatchback tasarımını devam ettiriyor. Araçta alçaltılmış yeni spor süspansiyon sistemiyle yol tutuşu iyileştirilmiş. Bunun yanı sıra 18 inçlik üç kollu jantları, Alcon marka fren kaliperleri, sarı renkte GSE logosu da dikkatleri üzerine çekiyor.

Paris Otomobil Fuarı’nda resmî tanıtımı gerçekleştirecek yeni Corsa GSE, 281 beygir gücü, yani 207 kW güç sunuyor. Bunun yanı sıra 345 Nm tork ürettiği de aktarılmış. Mokka GSE ile aynı altyapıyı paylaşan model, 0’dan 100 km/sa’e 5,5 saniyede çıkabilecek. Maksimum hızı 180 km/sa olarak açıklandı. 54 kWh'lik bataryaya sahip aracın menzili henüz paylaşılmadı. Tahminler, 336 km’den fazla olacağı yönünde.

İç mekânda da Opel modellerinde karşılaştığımız modern ve şık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Daha fazla yan destek sağlayan geliştirilmiş ön koltuklar var. Bunlar, kontrast oluşturan sarı emniyet kemerleriyle birlikte geliyor. Alcantara detaylar, alüminyum spor pedallar ve kolçaklar da dikkat çekiyor.