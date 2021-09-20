Yeni Opel Insignia Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

Ülkemizde fazlasıyla tercih edilen sedan modeller arasında yer alan Opel Insignia, yeni modeliyle de oldukça dikkat çekiyor. Hem lüks hem de sportif bir tasarıma sahip olan Opel Insigna’nın dikkat çeken özelliklerini sizler için inceledik. İçeriğimizde aracın donanım paketlerini ve fiyat listesini de bulabilirsiniz

Alman otomobil üreticisi Opel’in sevilen modellerinden biri olan ve ilk kez 2009 yılında ülkemizde satışa çıkan Opel Insignia, özellikle tasarımıyla ve verimliliğiyle öne çıkıyor. 2021 Opel Insignia da gerek tasarım dili gerek verimliliği ve aynı zamanda araca gelen yeni özelliklerle birlikte kendini belli eden araçlar arasında yerini alıyor.

Edition, Elegance, Ultimate, Exclusive ve GSi adında tamı tamına 5 farklı donanım paketine sahip olan Opel Insignia, opsiyonları sayesinde hemen hemen tüm otomobil arayanların zevkine hitap ediyor. Sizler için yenilenen Opel Insignia’nın özelliklerini ve güncel fiyat listesini derledik, dilerseniz gelin birlikte bakalım.

Tasarım

Dış tasarım:

Opel Insignia’nın dış tarafına baktığımız zaman bizleri sanki bir makam arabasıymış gibi lüks bir tasarımın karşıladığını söyleyebiliriz. Lakin bu durum aracın keskin hatlarının sportif görüntü sunmasını engellemiyor. Bu yüzden Opel Insignia’nın hem lüks hem de sportif bir tasarımı bir arada birleştirdiğini söylemek pek de yanlış olmaz. Aracın hem ön hem de arka farları LED, bu da aracın daha şık görünmesine katkıda bulunuyor.

Opel Insignia’nın önüne baktığımızda ortalama boyutta bir ızgara görüyoruz ancak aracın farlarının altında bulunan kısımdaki detaylar oldukça hoş tasarlanmış. Opel, yenilenen Insignia modelinde 17” ila 20” arası değişen alaşımlı jant seçenekleri sunuyor. Bunun yanı sıra aracın dış rengi için 7 farklı renk seçeneğinin sunulduğunu da söyleyelim.

İç tasarım:

Opel Insignia’nın iç tasarımında da aynı dış tasarımı gibi aracı lüks gösteren detaylar kullanıldığını söyleyebiliriz. Yenilenen Insignia’da dikkat çeken ilk şey aracın iç kısmındaki deri detaylar. Aracın kol dayama ve tutma yerlerinde bulunan deri detayların yanı sıra koltukları için de deri seçeneği bulunuyor. Aracın ön konsolunun ortasında bir adet multimedya ekranı bulunuyor.

Güvenlik

Aktif acil frenleme sistemi:

Opel Insignia’da bulunan aktif acil frenleme sistemi, aracın önünde bulunan sensörler sayesinde herhangi bir riskli durum sezdiğinde durumu sürücüye bırakmadan kontrol altına alıyor. Yaya tanıma özelliğine de sahip olan bu sistem, aracın ön tarafında herhangi bir yaya, araç ya da nesne tespit ettiğinde aracı yavaşlatıyor, gerekli durumlarda ise fren yaparak aracı durdurabiliyor.

Arka çapraz uyarı sistemi (Çarpışma önleyici):

Arka çapraz uyarı sistemi, aslında bir nevi çarpışma önleyici görevi görüyor. Park yerlerinden çıkarken aracın arka çapraz kısmında ne kaldığını görmediğiniz durumlarda sizi olası bir çarpışmadan kurtarabiliyor. Geri geri gittiğinizde arkanızdan gelen bir araba olduğunda 10 km/saat hıza kadar aktif frenleme yaparak aracı durduran sistem, 36 km/saat hıza kadar arkadan gelen trafik hakkında sürücüyü uyarıyor.

Trafik işaret tespit sistemi:

Trafik işaret tespit sistemi, adı üstünde aracın önündeki sensörleri ve kameraları kullanarak yolda karşınıza çıkan levhalardaki hız sınırı veya bunun gibi trafik işaretlerini algılayarak sürücüyü uyarıyor. Bu tarz levhalarla karşılaşıldığında levhada bulunan trafik işareti aracın head-up display ekranına veya sürücü bilgi ekranına yansıtılıyor.

Takip mesafesi göstergesi:

Bu özellik, aracın öndeki araçla olan mesafesini ve öndeki aracın hızını ölçüyor. Gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra öndeki araçla olması gereken mesafe sürücüye bildiriliyor. Opel Insignia’da bulunan bu özellik hiçbir şekilde kontrolü ele almıyor ve sadece sürücüyü bilgilendiriyor. Dolayısıyla takip mesafesine uyup uymama sorumluluğu yine sürücüye ait.

Şerit ihlali uyarı sistemi:

Yeni Insignia’da bulunan güvenlik önlemlerinden biri de artık çoğu araçta bulunan şerit ihlali uyarı sistemi. Bu sistem, şeritlerin sinyal vermeden değiştirilmesi veya fark etmeden şeritten çıkılması durumlarında sürücüyü uyarıyor ve direksiyona yapılan hafif müdahalelerle aracı şeritte tutmaya yardımcı oluyor

Konfor ve teknoloji

Isıtmalı ve ergonomik koltuklar:

Opel Insignia’da bulunan koltuklar ergonomik olarak tasarlanmış, bu da sürücünün uzun saatler boyunca araç kullanmasının ardından gelen bel ağrısı çekmesini engellemeye yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra aracın koltuklarında ve direksiyonunda ısıtma fonksiyonu da bulunuyor. Bu da sürücünün (özellikle soğuk günlerde) daha konforlu bir sürüş deneyimi elde etmesini sağlıyor.

Bilgi ve eğlence sistemi:

Insignia’nın ön konsolunda bulunan bilgi ve eğlence sistemi, geniş bir dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Bu ekran hem multimedya ekranı hem de navigasyon ekranı olarak kullanılabiliyor.

BOSE ses sistemi:

Otomobiller için ürettiği profesyonel hoparlörler ve ses ekipmanlarıyla bilinen BOSE, Opel Insignia’nın içerisinde de kullanılmış. Opel Insignia’da bulunan BOSE ses sistemi ve 8 hoparlör, özellikle araba kullanırken müzik dinlemeyi sevenler için oldukça iyi.

Kablosuz şarj:

Opel Insignia’nın orta konsolunda bir kablosuz şarj ünitesi bulunuyor. Bu da araç içerisinde bazen çok can sıkıcı hale gelen kablolarla uğraşmadan akıllı telefonlarınızı şarj edebilmenizi sağlıyor.

2021 Opel Insignia donanım paketleri

Insignia Edition

Insignia Elegance

Insignia Ultimate

Insignia Exclusive

Insignia GSi

Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi Opel Insignia 5 farklı donanım paketiyle geliyor. En boş olarak dilimize pelesenk olmuş paket Edition paketiyken Insignia GSi paketi ise en dolu paket olarak karşımıza çıkıyor. En dolu paket olan Insignia GSi paketinde 20” elmas kesim alaşımlı jantlar, özel bir body kit, brembo frenler ve premium kahverengi deri spor koltuklar bizleri karşılıyor.

Opel Insignia performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

1.5 Turbo Dizel 122 HP

Yakıt tüketimi : Ortalama (litre/100 km): 4,3 litre Şehir içi (litre/100 km): 5,3 litre Şehir dışı (litre/100 km): 3,8 litre

: Şanzıman : 8 ileri otomatik

: 8 ileri otomatik Maksimum güç: 122 beygir

122 beygir Maksimum tork : 285 Nm

: 285 Nm 0-100 km/s hızlanma : 12,2 saniye

: 12,2 saniye Maksimum hız: 200 km/saat

2021 Opel Insignia fiyat listesi

Opel Insignia Edition : 490.900 TL

: 490.900 TL Opel Insignia Elegance : 531.400 TL

: 531.400 TL Opel Insignia Ultimate : 562.900 TL

: 562.900 TL Opel Insignia Exclusive: 573.900 TL

Sizler için Opel Insignia’nın dikkat çeken özelliklerini ve fiyat listesini inceledik. Sizler de araç hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Sizce Opel Insignia bu fiyatlara alınır mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.