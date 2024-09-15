İddiaya göre OpenAI, önümüzdeki sene şirket yapısında büyük değişikliklere gidecek ve tamamen kâra odaklanan bir organizasyona dönüşecek. "Sınırlı derecede kâr amacı güden" bir yapıya sahip şirket, şu anda kâr amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından yönetiliyor.

ChatGPT ile yapay zekâ devrimine öncülük eden OpenAI, 2015 yılında ilk kurulduğunda kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulmuştu. Ancak 2019’da bu değişmiş, yapay genel zekâyı (AGI) geliştirmek için sınırlı derecede kâr amacı güden bir şirkete dönüşmüştü. Bu da kâr amacı sağlayan bir tarafı olsa da kâr amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından yönetildiği anlamına geliyordu.

Ancak son aylarda çıkan iddialar bunun da değişebileceğini ve tamamen kâr amacı güden normal bir şirkete dönüşebileceğini gösteriyordu. Bugün ise konu hakkında yeni iddialar geldi. Fortune’un aktardığına göre şirket, seneye yapısında önemli değişikliklere gidebilir.

2025'te tamamen kâr odaklı geleneksel bir şirkete dönüşecek

İddiaya göre CEO Sam Altman, haftalık toplantıda çalışanlara 2025 yılında kâr amacı gütmeyen yapılarında değişiklikler yapacaklarını aktardı. Açıklamada, önümüzdeki sene itibarıyla kâr amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından yönetilmeyeceklerini ifade etti.

Bu yaklaşımı bırakıp daha geleneksel kâr amacı güden bir organizasyona dönüşeceklerini de ekledi. Şirketin bu hedefi nasıl gerçekleştireceğine, OpenAI’ın üst düzey yönetiminin nasıl işleyeceğine ve diğer konulara ise detaylı bir şekilde değinmedi.

Başta da söylediğimiz gibi OpenAI şu anda sınırlı derecede kâr amacı güden bir organizasyon. Kâr amacı gütmeyen kuruluş, şirketin kârlarını yönetiyor. Microsoft gibi devlerden yatırımlar gelse de şirket, tüm hedeflerini gerçekleştirmek için kâr odaklı bir yapıya geçmeye kararlı gibi.

ChatGPT’nin dünya çapında çılgınlar gibi kullanıldığını biliyoruz. Bu da OpenAI’ın gelirlerinin inanılmaz arttığı anlamına geliyor. Bu yüzden yapısını değiştirmesi OpenAI’a finansal açıdan çok yarayacaktır.