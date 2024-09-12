OpenAI’den Şaşırtıcı Yenilikler: o1-preview ve o1-mini Modelleri Duyuruldu!

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OpenAI, o1-preview ve o1-mini isimli yeni yapay zekâ modellerini tanıttı. Bu modeller, daha karmaşık sorunlara çözüm sunmayı hedefliyor.

OpenAI, yapay zekâ dünyasına iki yeni model sunarak dikkatleri üzerine çekti: o1-preview ve o1-mini. OpenAI, bu yeni modellerle daha karmaşık sorunlara çözüm sunmayı hedefliyor.

OpenAI, uzun zamandır beklenen "Strawberry" projesinin ardından o1-preview ve o1-mini isimli yeni yapay zekâ modellerini paylaştı. o1-preview, GPT-4o modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak öne çıkarken, o1-mini modeli ise daha uygun fiyatlı ve küçük ölçekli çözümler sunuyor. Ancak o1-preview modelinin kullanım maliyeti, GPT-4o’nun üç katı kadar yüksek.

o1-mini: Ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına ne zaman sunulacak?

o1 open ai yeni versiyon ekran görüntüsü

Yeni modeller hemen ChatGPT Plus ve Team kullanıcılarının erişimine sunuldu. Karmaşık promptlarda daha iyi performans gösterebilmesi adına mantık yürütme kapasitesinin geliştirdiği belirtildi. Enterprise ve Edu kullanıcıları ise bu modelleri önümüzdeki hafta kullanmaya başlayabilecek. OpenAI, o1-mini’yi tüm ChatGPT ücretsiz kullanıcılarına da sunmayı planlıyor, ancak kesin bir çıkış tarihi henüz açıklanmış değil. 

open ai o1-mini chatgpt yeni versiyonu

OpenAI’nin o1-preview ve o1-mini modelleri, yapay zekâ alanında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. OpenAI’nin bu modellerle ne tür yenilikler sunacağı ise zamanla daha netleşecek.
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Kaynak : https://www.theverge.com/2024/9/12/24242439/openai-o1-model-reasoning-strawberry-chatgpt
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