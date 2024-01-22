Yapay zekâ girişimi Delphi'nin, ABD Başkan Adayı Dean Philips'in seçim kampanyası için geliştirdiği ChatGPT tabanlı sohbet botu, OpenAI'ın müdahalesine takıldı.

Bu yıl dünyada seçim yılı olarak göze çarpıyor ve bu seçimlerin en önemlilerinden biri de ABD'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi. Seçim öncesi adayların belirlenme sürecinde Demokrat Parti adayı olan Dean Philips, seçmenlerle daha sıcak bir ilişki kurabilmek için yapay zekâyı kullanmak istedi ancak OpenAI'ı aşamadı.

Delphi adlı yapay zekâ girişimi tarafından geliştirilen ve Dean.Bot adı verilen bir sohbet botu, seçmenlerin ilgisini çekmişti. Philips'in tarzına göre soruları yanıtlayan ve adayın projeleri hakkında bilgi veren bot, We Deserve Better adlı Philips destekçisi organizasyonun bir ürünüydü.

Başkan adayını taklit eden yapay zekâ

Aslında Dean.Bot doğrudan Philips'i taklit etmiyordu, internet sitesini ziyaret eden kişiler de bir sohbet botuyla görüşme yapacaklarına ve sohbet botlarının yapısına dair bir uyarıyla karşılaşıyordu. Yine de bu türden bir kullanım, OpenAI'ın geliştirici politikasına açıkça ters düştüğü için Dean.Bot çok uzun ömürlü olamadı. OpenAI'dan gelen bilgilere göre Delphi'nin ChatGPT erişimi engellendi.

OpenAI, yapay zekâyı siyasetten uzak tutmak istiyor

OpenAI'ın birkaç hafta önce yayımladığı uzun bir blog gönderisinde de seçimler öncesi yapay zekâ konusundaki tutum açıklanmış ve "adayları taklit eden sohbet botlarına" izin verilmeyeceği belirtilmişti. OpenAI ayrıca Dean.Bot ile ilgili olarak sorulan bir soruya verdiği cevapta, kişilerin "politik kampanyalar ve lobi faaliyetleri için uygulama geliştirmelerine" izin verilmeyeceğini de açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Delphi, ChatGPT yerine açık kaynak kodlu başka bir yapay zekâ kullanmaya başlamıştı ancak OpenAI ağırlığını koyunca botu tamamen devre dışı bırakma yoluna gittiler. Sitede Dean.Bot'u kullanmaya çalıştığınızda, "Özürlerimizle, DeanBot şu anda uzaklarda seçim kampanyası yapıyor!" mesajını alıyorsunuz.

Konuyla ilgili olarak Delphi, Dean Philips ve OpenAI'dan henüz bir açıklama gelmedi.